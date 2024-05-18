Першим кроком, щоб запобігти усадці одягу, є дотримання вказівок щодо прання на етикетці догляду за одягом. Перевіряйте табличку догляду не лише перед пранням, але й перед покупкою нового одягу, щоб знати, чого очікувати.

Перевірка етикетки щодо догляду за типом тканини може дати вам уявлення про те, чи одяг схильний до усадки, як-от бавовна чи льон, чи одяг уже «попередньо усадився». Деякі предмети одягу можна чистити «лише хімчисткою», тому їх не можна прати в пральній машині. Крім того, зверніть увагу на рекомендовану температуру води, цикл прання та інструкції з сушіння. Як правило, прання одягу в холодних, щадних циклах із сушінням при низькій температурі може допомогти запобігти усадці одягу.