Щоб запобігти усадці одягу, не потрібно знати багато хитрих лайфхаків, адже достатньо скористатися всього кількома простими кроками.
Як запобігти усадці одягу
Крок 1. Перевірте етикетки щодо догляду за тканиною перед покупкою та перед пранням
Першим кроком, щоб запобігти усадці одягу, є дотримання вказівок щодо прання на етикетці догляду за одягом. Перевіряйте табличку догляду не лише перед пранням, але й перед покупкою нового одягу, щоб знати, чого очікувати.
Перевірка етикетки щодо догляду за типом тканини може дати вам уявлення про те, чи одяг схильний до усадки, як-от бавовна чи льон, чи одяг уже «попередньо усадився». Деякі предмети одягу можна чистити «лише хімчисткою», тому їх не можна прати в пральній машині. Крім того, зверніть увагу на рекомендовану температуру води, цикл прання та інструкції з сушіння. Як правило, прання одягу в холодних, щадних циклах із сушінням при низькій температурі може допомогти запобігти усадці одягу.
Крок 2: Використовуйте холодну воду та правильні цикли прання
Якщо ви пам’ятаєте лише одне правило про те, як уникнути усадки одягу, запам’ятайте це: зберігайте його в прохолоді. Одяг набагато частіше дає усадку під впливом гарячої води або високих налаштувань сушіння.
Прання одягу в холодній воді значною мірою сприяє збереженню стандартного розміру. Уникайте інтенсивних циклів роботи, швидкого віджиму та сушіння при високій температурі. Завдяки цьому також можна запобігти усадці одягу. Замість цього використовуйте програми для делікатного прання та помістіть делікатний одяг у сітчастий мішок для прання для додаткового захисту. Під час сушіння сушіть на слабкому вогні або на повітрі. Якщо ви сумніваєтеся, завжди дотримуйтесь інструкцій на етикетці з догляду за одягом.
Крок 3: Виберіть режим сушіння в пральній машині або сушіння на повітрі
Сушіння одягу в пральній машині або сушці на повітрі може допомогти уникнути усадки одягу, мінімізуючи знос волокон тканини. Етикетка догляду за вашим одягом забезпечить оптимальну температуру та налаштування сушіння, щоб уникнути усадки.
Крок 4. Уникайте пересушування білизни
Пересушування та піддавання одягу тривалим циклам високої температури може пошкодити тканину та спричинити усадку одягу. Замість цього вибирайте налаштування сушіння в пральній машині або на повітрі через коротші проміжки часу, щоб зберегти свій одяг.
Крок 5. Спробуйте висушити одяг на повітрі
Чи допомагає сушіння одягу на повітрі запобігти усадці? Так. Замість використання сушарки подумайте про те, щоб висушити одяг на повітрі, щоб отримати свіжу, природну альтернативу сушіння, яка допоможе запобігти усадці одягу.
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