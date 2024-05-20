Свежие зеленые листочки молодой капусты отличаются нежным вкусом и хрустящей текстурой и блюда с этим овощом получаются особенными.

Проще всего приготовить из молодой капусты салат.

Если же хочется легкого весеннего борща или нежных голубцов – опять же следует отдать предпочтение именно молодой капусте.

Еще одно вкусное блюдо, где главным ингредиентом этот полезный овощ – стейки из молодой капусты.

Так, стейки из молодой капусты можно приготовить без начинки, просто под сыром. И именно таким рецептом поделилась автор блога с рецептами «treskablog».

«Это так просто и вкусно, что просто не хватает слов. Если вы никогда не готовили эти стейки – это время пришло!», - подчеркнула фудблогерка на своей странице в Инстаграм.

Что приготовить из молодой капусты.

Капуста, отметила Дарья, нужна «молодая и только молодая!».

Нарезать капусту следует одинаково по всей ширине, где-то толщиной 1,5-2 см. Смазать смесью: 2 ст.ложки оливкового масла + 1 ч.ложка паприки + 1/2 ч.лодки аджики + соль. Сверху немного сыра

«Запекать в разогретом до 175 градусов духовом шкафу 20-30 минут (зависит от толщины и диаметра капусты). Вот и все», - рассказала фудблогер о ходе приготовления блюда из молодой капусты.

Что приготовить из молодой капусты.

Отметим, что к таким стейкам капусты можно добавлять копченую паприку.

Кроме того, стейки из молодой капусты готовят еще с шампиньонами и фаршем или куриным филе.

Куриное филе отвариваем и измельчаем. Выкладываем на сковороду шампиньоны и жарим до золотистости, добавляем филе и сливки. Также к такой начинке можно добавить поджаренный лук.

Стейки из молодой капусты запекаем в духовке (можно под фольгой) на противень с паргаментом минут двадцать. Затем достаем, добавляем начинку, посыпаем потертым сыром и снова запекаем до момента, когда потечет сыр

Стейки из молодой капусты также запекают без добавления сыра – просто с растительным маслом, солью и любимыми специями.

Всё зависит от желаний и продуктов в холодильнике.

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