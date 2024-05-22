В этот раз вкусным рецептом печенья прямо как из детства поделилась автор украинского Instagram-блога yulia_smachno_tyt. Она дала несколько полезных советов, которые помогут сделать печенье еще более мягким и вкусным.
Ингредиенты:
- Кисломолочный творог – 350 г
- Масло – 180 г
- Ванильный сахар – 1 пакетик
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Мука – 2-2,5 стакана (количество зависит от влажности творога)
- Сахар для обкачки печенья
Приготовление:
В глубокой миске смешайте кисломолочный творог и мягкое масло. Добавьте ванильный сахар и разрыхлитель, перемешайте до однородности.
Постепенно добавляйте муку, замешивая тесто. Тесто должно получиться мягким и эластичным. Количество муки может варьироваться в зависимости от влажности творога.
Готовое тесто заверните в пищевую пленку и оставьте в холодильнике на 1 час. Это поможет тесту стать более плотным и удобным для работы.
Достаньте тесто из холодильника и раскатайте его на посыпанной мукой поверхности до толщины примерно 5 мм. С помощью круглой формы или стакана вырежьте кружочки из теста. Обмакните каждый кружочек в сахар с одной стороны.
Сложите кружочек пополам сахарной стороной внутрь, затем снова обмакните в сахар и снова сложите пополам. В итоге у вас получится треугольник с сахаром на внешней стороне.
Выложите сформированные печенья на противень, выстланный пергаментной бумагой. Выпекайте в разогретой до 180-200 градусов Цельсия духовке около 30 минут до золотистого цвета. Время выпекания может варьироваться в зависимости от вашей духовки, поэтому ориентируйтесь на внешний вид печенья.
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