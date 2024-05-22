Такой рецепт печенья не будет слишком сложным в приготовлении, однако точно сможет порадовать вас и ваших близких нежным вкусом.

В этот раз вкусным рецептом печенья прямо как из детства поделилась автор украинского Instagram-блога yulia_smachno_tyt. Она дала несколько полезных советов, которые помогут сделать печенье еще более мягким и вкусным.

Ингредиенты:

Кисломолочный творог – 350 г

Масло – 180 г

Ванильный сахар – 1 пакетик

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Мука – 2-2,5 стакана (количество зависит от влажности творога)

Сахар для обкачки печенья

Приготовление:

В глубокой миске смешайте кисломолочный творог и мягкое масло. Добавьте ванильный сахар и разрыхлитель, перемешайте до однородности.

Постепенно добавляйте муку, замешивая тесто. Тесто должно получиться мягким и эластичным. Количество муки может варьироваться в зависимости от влажности творога.

Готовое тесто заверните в пищевую пленку и оставьте в холодильнике на 1 час. Это поможет тесту стать более плотным и удобным для работы.

Достаньте тесто из холодильника и раскатайте его на посыпанной мукой поверхности до толщины примерно 5 мм. С помощью круглой формы или стакана вырежьте кружочки из теста. Обмакните каждый кружочек в сахар с одной стороны.

Сложите кружочек пополам сахарной стороной внутрь, затем снова обмакните в сахар и снова сложите пополам. В итоге у вас получится треугольник с сахаром на внешней стороне.

Выложите сформированные печенья на противень, выстланный пергаментной бумагой. Выпекайте в разогретой до 180-200 градусов Цельсия духовке около 30 минут до золотистого цвета. Время выпекания может варьироваться в зависимости от вашей духовки, поэтому ориентируйтесь на внешний вид печенья.

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