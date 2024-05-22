На этот раз у себя в Instagram неизменный судья проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить в домашних условиях конфеты а-ля Рафаэлло.

Для этого рецепта нам понадобится всего четыре ингредиента, несколько минут времени – и невероятно вкусные домашние конфеты готовы.

Чтобы приготовить домашние конфеты Рафаэлло, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

сгущенка - 1 банка

стружка кокосовая – 220 г

молочный шоколад – 240 г

миндаль – 50 г

200 г кокосовой стружки (остальное оставляем для присыпки) "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво смешивает до однородности со сгущенкой. Из этой массы формируем шарики, выкладывая внутрь каждого целый орешек миндаля.

Чтобы конфеты остыли и стабилизировались, отправляем их в морозилку на 10 минут.

Молочный шоколад "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво растапливает, покрывает им охлажденные кокосовые шарики, а сверху посыпает кокосовой стружкой – и можно наслаждаться.

Ранее "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил украинцам еще один рецепт домашних конфет, для приготовления которых понадобится 60 г какао-порошка, 300 г печенья "К кофе", 300 г сгущенки, 40 г растопленного сливочного масла и 20 г кокосовой стружки.

Смешиваем до однородности перебитое в крошку печенье, сгущенку, какао и масло, формируем шарики массой примерно по 30 г каждый и присыпаем их кокосовой стружкой.

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