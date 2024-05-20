Магазинные майонезы и другие соусы содержат много вредных добавок, вместо них звезда проекта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко рекомендует приготовить домашние заправки.

Суперфиналистка двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко на своей странице в Instagram поделилась рецептами простых и вкусных соусов.

"А знали ли вы, что с помощью соусов и заправок можно стимулировать аппетит, или даже улучшить процесс пищеварения? Ведь именно они придают пикантность и аромат и могут превратить самое простое блюдо в настоящий кулинарный шедевр", - рассказала "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.

Вместо магазинных майонезов или готовых заправок звезда "Мастер Шеф" предложила украинцам четыре простых рецепта вкусных и полезных домашних соусов.

Во-первых, "Мастер Шеф" Ольга Рябенко советует приготовить медово-горчичную заправку, для которой нам понадобятся следующие ингредиенты:

оливковое масло – 5 ст.л.

мед – 1 ст.л.

дижонская горчица – 1 ст.л.

лимонный сок – 1 ст.л.

Еще один простой и вкусный вариант – соус из зелени, для приготовления которого берем:

петрушка - 15 г

базилик – 15 г

сок половины лимона или лайма

соль – по вкусу

чеснок – 1 зубчик

оливковое масло – 75 мл

Также "Мастер Шеф" Ольга Рябенко предлагает попробовать Итальянскую заправку. Для этого рецепта нам понадобятся:

оливковое масло – 5 ст.л.

бальзамический уксус – 2 ст.л.

итальянские травы – 2 ст.л.

чеснок – 1 зубок

Четвертый вариант – это пикантный соус:

йогурт – 1 ст.л.

чеснок – 1 зубок

корнишоны – 6 шт.

петрушка - 15 г

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