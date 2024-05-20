Суперфиналистка двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко на своей странице в Instagram поделилась рецептами простых и вкусных соусов.

"А знали ли вы, что с помощью соусов и заправок можно стимулировать аппетит, или даже улучшить процесс пищеварения? Ведь именно они придают пикантность и аромат и могут превратить самое простое блюдо в настоящий кулинарный шедевр", - рассказала "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.

Вместо магазинных майонезов или готовых заправок звезда "Мастер Шеф" предложила украинцам четыре простых рецепта вкусных и полезных домашних соусов.

Ольга Рябенко

Во-первых, "Мастер Шеф" Ольга Рябенко советует приготовить медово-горчичную заправку, для которой нам понадобятся следующие ингредиенты:

  • оливковое масло – 5 ст.л.
  • мед – 1 ст.л.
  • дижонская горчица – 1 ст.л.
  • лимонный сок – 1 ст.л.

Еще один простой и вкусный вариант – соус из зелени, для приготовления которого берем:

  • петрушка - 15 г
  • базилик – 15 г
  • сок половины лимона или лайма
  • соль – по вкусу
  • чеснок – 1 зубчик
  • оливковое масло – 75 мл

Ольга Рябенко

Также "Мастер Шеф" Ольга Рябенко предлагает попробовать Итальянскую заправку. Для этого рецепта нам понадобятся:

  • оливковое масло – 5 ст.л.
  • бальзамический уксус – 2 ст.л.
  • итальянские травы – 2 ст.л.
  • чеснок – 1 зубок

Четвертый вариант – это пикантный соус:

  • йогурт – 1 ст.л.
  • чеснок – 1 зубок
  • корнишоны – 6 шт.
  • петрушка - 15 г

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