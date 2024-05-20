Суперфиналистка двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко на своей странице в Instagram поделилась рецептами простых и вкусных соусов.
"А знали ли вы, что с помощью соусов и заправок можно стимулировать аппетит, или даже улучшить процесс пищеварения? Ведь именно они придают пикантность и аромат и могут превратить самое простое блюдо в настоящий кулинарный шедевр", - рассказала "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.
Вместо магазинных майонезов или готовых заправок звезда "Мастер Шеф" предложила украинцам четыре простых рецепта вкусных и полезных домашних соусов.
Во-первых, "Мастер Шеф" Ольга Рябенко советует приготовить медово-горчичную заправку, для которой нам понадобятся следующие ингредиенты:
- оливковое масло – 5 ст.л.
- мед – 1 ст.л.
- дижонская горчица – 1 ст.л.
- лимонный сок – 1 ст.л.
Еще один простой и вкусный вариант – соус из зелени, для приготовления которого берем:
- петрушка - 15 г
- базилик – 15 г
- сок половины лимона или лайма
- соль – по вкусу
- чеснок – 1 зубчик
- оливковое масло – 75 мл
Также "Мастер Шеф" Ольга Рябенко предлагает попробовать Итальянскую заправку. Для этого рецепта нам понадобятся:
- оливковое масло – 5 ст.л.
- бальзамический уксус – 2 ст.л.
- итальянские травы – 2 ст.л.
- чеснок – 1 зубок
Четвертый вариант – это пикантный соус:
- йогурт – 1 ст.л.
- чеснок – 1 зубок
- корнишоны – 6 шт.
- петрушка - 15 г
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