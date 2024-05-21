Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился одним из вариантов приготовления украинского борща на ребрышках и с фасолью

Эктор Хименес-Браво

Ингредиенты:

  • 150 г картофеля
  • 180 г свёклы
  • 30 г лука белого
  • 30 г лука зеленого
  • 30 г болгарского перца
  • 50 г моркови
  • 150 г помидоров
  • 200 г капусты
  • 200 г красной фасоли (готовой)
  • 2 ст.л. томатной пасты
  • Говяжьи ребра с мясом (готовые, с бульона)
  • 3 л говяжьего бульона
  • 1 ст.л. яблочного уксуса
  • Перец черный
  • 2 зубчика чеснока
  • Микс специй: кориандр, укроп, тмин, лавровый лист, паприка, соль
  • Свиной жир для жарки
  • Сметана для подачи
  • Петрушка для украшения

Приготовление:

Начните с готовки говяжьего бульона, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Поставьте мясо в кастрюлю, залейте водой, добавьте перец и лавровый лист, доведите до кипения и варите на медленном огне еще 40-50 минут после кипения.

Подготовьте микс специй: смешайте их с чесноком в ступке, добавьте соль.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавил, для заправки обжарьте лук с болгарским перцем на свином жире до мягкости, затем добавьте морковь и обжаривайте дальше. Добавьте помидоры и весь микс специй, а также черный перец.

Добавьте немного бульона в заправку и тушите как соус. Затем добавьте свеклу и опять подливайте бульон. Через несколько минут добавьте рубленую капусту, томатную пасту и картофель, нарезанный кубиками. Подливайте бульон.

Смешайте готовые ребра, заправку, фасоль и оставшийся бульон в кастрюле на огне, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Подавайте борщ со сметаной, шкварками и петрушкой.

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