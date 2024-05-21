Известный шеф-повар и ресторатор, звезда "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как можно приготовить особенный украинский борщ на ребрышках с фасолью.

Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился одним из вариантов приготовления украинского борща на ребрышках и с фасолью

Ингредиенты:

150 г картофеля

180 г свёклы

30 г лука белого

30 г лука зеленого

30 г болгарского перца

50 г моркови

150 г помидоров

200 г капусты

200 г красной фасоли (готовой)

2 ст.л. томатной пасты

Говяжьи ребра с мясом (готовые, с бульона)

3 л говяжьего бульона

1 ст.л. яблочного уксуса

Перец черный

2 зубчика чеснока

Микс специй: кориандр, укроп, тмин, лавровый лист, паприка, соль

Свиной жир для жарки

Сметана для подачи

Петрушка для украшения

Приготовление:

Начните с готовки говяжьего бульона, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Поставьте мясо в кастрюлю, залейте водой, добавьте перец и лавровый лист, доведите до кипения и варите на медленном огне еще 40-50 минут после кипения.

Подготовьте микс специй: смешайте их с чесноком в ступке, добавьте соль.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавил, для заправки обжарьте лук с болгарским перцем на свином жире до мягкости, затем добавьте морковь и обжаривайте дальше. Добавьте помидоры и весь микс специй, а также черный перец.

Добавьте немного бульона в заправку и тушите как соус. Затем добавьте свеклу и опять подливайте бульон. Через несколько минут добавьте рубленую капусту, томатную пасту и картофель, нарезанный кубиками. Подливайте бульон.

Смешайте готовые ребра, заправку, фасоль и оставшийся бульон в кастрюле на огне, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Подавайте борщ со сметаной, шкварками и петрушкой.

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