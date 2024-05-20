Известный шеф-повар и ресторатор, звезда "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, что приготовить вместе с картошкой, если надоело обычное пюре или драники, рулет с начинкой хорошо подойдет на обед.

Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво дал несколько полезных советов в социальной сети, рассказав, чем заменить драники или пюре.

Ингредиенты:

300 г твердого сыра

500 г картофеля

400 г куриного фарша

Соль и перец по вкусу

30 мл масла

Приготовление:

Нарежьте картофель на тонкие слайсы толщиной 2-3 мм, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

На противень выложите половину сыра, затем слой картофеля. Полейте растительным маслом и посолите.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, нарежьте оставшийся сыр и выложите его поверх картофеля.

Запекайте в предварительно разогретой до 180° духовке 20-25 минут, пока картофель не станет готовым.

Обжарьте куриный фарш с солью и перцем, затем выложите его на картофель с сыром, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво. С помощью пергамента заверните все в рулет и подавайте.

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