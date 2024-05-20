Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво дал несколько полезных советов в социальной сети, рассказав, чем заменить драники или пюре.
Ингредиенты:
- 300 г твердого сыра
- 500 г картофеля
- 400 г куриного фарша
- Соль и перец по вкусу
- 30 мл масла
Приготовление:
Нарежьте картофель на тонкие слайсы толщиной 2-3 мм, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
На противень выложите половину сыра, затем слой картофеля. Полейте растительным маслом и посолите.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, нарежьте оставшийся сыр и выложите его поверх картофеля.
Запекайте в предварительно разогретой до 180° духовке 20-25 минут, пока картофель не станет готовым.
Обжарьте куриный фарш с солью и перцем, затем выложите его на картофель с сыром, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво. С помощью пергамента заверните все в рулет и подавайте.
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