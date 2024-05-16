Участник тринадцатого сезона "Мастер Шеф" Артем Горбенко на своей странице в Instagram показал, как просто приготовить вкусную буженину в домашних условиях.
Это отличная замена магазинной буженине и разнообразным колбасам – очень вкусная, без вредных добавок и легкая в приготовлении.
Чтобы приготовить вкусную и сочную буженину, звезда "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:
- свинина (ошеек) - 1 кг
- соевый соус – 4 ст.л.
- вода - 100 мл
- сахар (лучше брать коричневый) – 1,5 ч.л.
- соль – 1,5 ч.л.
- сок половины лимона
- чеснок – 2-3 зуб.
- прованские травы – 1 ст.л.
- кориандр – 1 ч.л.
- мускатный орех – 0,25 ч.л.
- розмарин – 1 веточка
Мясо для буженины звезда "Мастер Шеф" моет, просушивает бумажными полотенцами, зачищает от пленок и лишнего жира, а затем шпигует чесноком.
Для маринада смешиваем соевый соус, воду, лимонный сок, добавляем соль, сахар, прованские травы, кориандр и мускатный орех.
В рукав для запекания "Мастер Шеф" Артем Горбенко выкладывает кусок мяса, заливает маринад и кладет веточку розмарина. Перемешиваем все и отправляем в холодильник на 3-4 часа, чтобы свинина хорошо промариновалась.
Запекать буженину в рукаве звезда "Мастер Шеф" советует в разогретой до 180 градусов духовке примерно 1,5 часа, а затем достаем, разрезаем рукав и запекаем буженину еще в течение 15-20 минут, чтобы образовалась аппетитная корочка.
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