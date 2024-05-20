В Черновицкой области разоблачили цех по незаконному производству кофе и специй.

Бюро экономической безопасности на Буковине раскрыло нелегальный цех, где производили кофе и специи. Шесть человек организовали производство при недопустимых санитарных условиях. Поддельный кофе, скорые блюда и специи реализовывали крупными партиями, сообщили в БЭБ.

В ходе обысков изъяты квитанции, подтверждающие продажу фальсифицированных товаров, а также оборудование для упаковки, линии производства, сырье, компрессоры, черновики, мобильные телефоны, деньги и автомобили. Ранее БЭБ уже прекращало нелегальную деятельность на Волыни, где подрабатывали продукцию более пятидесяти известных брендов.

Речь идет об алкоголе, который отправляли по почте во все уголки Украины. Зафиксировано оборудование для производства и фасовки алкогольных напитков. Приблизительная стоимость изъятого составляет 5 миллионов гривен.

Бюро экономической безопасности Украины, основанное в 2021 году, отмечается как главный правоохранительный орган, обеспечивающий экономическую безопасность государства. Его задача состоит в противодействии экономическим преступлениям через реализацию различных функций, в том числе аналитических, правоохранительных и информационных.

Через СМИ официальный веб-сайт и другие каналы БЭБ регулярно информирует граждан о своей работе. Каждый год директор до 1 марта представляет отчет перед Верховной Радой и Кабинетом Министров. Работники БЭБ несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей на административном, гражданском, дисциплинарном, материальном и криминальном уровнях.

Последние новости Украины:

Украинцам выплатят комментацию за аренду жилья: где и кто получит эти деньги

Как украинцам получить благотворительную пенсионную помощь: ответ ПФУ

В Украине резко снизились цены на популярный продукт: сколько он теперь стоит