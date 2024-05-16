В рамках разработки новой жилищной политики в Украине планируется создание программы модернизации хрущевских домов. Ремонт устаревшего жилищного фонда может существенно продлить срок его эксплуатации на десятилетия.

недвижимость, дом, квартиры

Архитектор Олег Гречух отмечает, что не следует повторять опыт "московско-лужковского" метода в Украине. В странах, таких как Чехия, Польша и Германия, не разрушают пятиэтажки с целью возведения на их месте большего количества квартир в три раза. Вместо этого они прибегают к обновлению старых построек.

Гречух убежден, что украинское общество еще не полностью отошло от коммунистических представлений о совместной собственности. Он отметил, что весь многоквартирный дом, коммуникации в нем, лестничные клетки, подъезды – все это общая собственность.

"К сожалению, у нас еще сохранились коммунистические представления. Люди получили бесплатно квартиры и верили, что их подъезд некий ЖЭК будет ремонтировать, и что все за их квартирой – государственное. Люди не желают брать на себя ответственность, это проблема", – говорит. Гречех.

недвижимость, дом, квартиры

Относительно финансирования программы Ukraine Facility (предусматривает финансирование от ЕС на 50 млрд евро) Шуляк указала на необходимость поиска источников финансирования, в частности отметил пример Германии, где программы государственного кредитования позволили реконструировать значительное количество домов. Он подчеркнул важность привлечения 40-70% необходимых средств через такие программы. Это позволило в достаточно короткие сроки реконструировать более 90 тысяч панельных домов по всей стране.

В настоящее время парламент проводит анализ опыта, но реальное восстановление может начаться только после войны. Один из возможных путей решения проблемы устаревшего жилья - строительство дополнительных этажей и мансард, реконструкция здания без выселения жильцов и энергоэффективность путем модернизации инженерного оборудования.

Источник: OBOZ.UA.

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