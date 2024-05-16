В рамках разработки новой жилищной политики в Украине планируется создание программы модернизации хрущевских домов. Ремонт устаревшего жилищного фонда может существенно продлить срок его эксплуатации на десятилетия.

Архитектор Олег Гречух отмечает, что не следует повторять опыт "московско-лужковского" метода в Украине. В странах, таких как Чехия, Польша и Германия, не разрушают пятиэтажки с целью возведения на их месте большего количества квартир в три раза. Вместо этого они прибегают к обновлению старых построек.

Гречух убежден, что украинское общество еще не полностью отошло от коммунистических представлений о совместной собственности. Он отметил, что весь многоквартирный дом, коммуникации в нем, лестничные клетки, подъезды – все это общая собственность.

"К сожалению, у нас еще сохранились коммунистические представления. Люди получили бесплатно квартиры и верили, что их подъезд некий ЖЭК будет ремонтировать, и что все за их квартирой – государственное. Люди не желают брать на себя ответственность, это проблема", – говорит. Гречех.

Относительно финансирования программы Ukraine Facility (предусматривает финансирование от ЕС на 50 млрд евро) Шуляк указала на необходимость поиска источников финансирования, в частности отметил пример Германии, где программы государственного кредитования позволили реконструировать значительное количество домов. Он подчеркнул важность привлечения 40-70% необходимых средств через такие программы. Это позволило в достаточно короткие сроки реконструировать более 90 тысяч панельных домов по всей стране.

В настоящее время парламент проводит анализ опыта, но реальное восстановление может начаться только после войны. Один из возможных путей решения проблемы устаревшего жилья - строительство дополнительных этажей и мансард, реконструкция здания без выселения жильцов и энергоэффективность путем модернизации инженерного оборудования.

Источник: OBOZ.UA.

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