Участница кулинарного проекта "Мастер Шеф - 12" Мирослава Пекарюк поделилась простыми секретами приготовления крабового рулета - универсальной закуски к столу, которую не нужно долго готовить.

У себя в Instagram звезда двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк рассказала, как приготовить нежный кработвый рулет, который просто подавать на стол и есть с обычным хлебом.

Ингредиенты:

150 г крабовых палочек "Снежный краб"

210 г плавленого творога (мягкого)

2 яйца

1 ч.л. сметаны

1 зубчик чеснока

Укроп

Соль

Перец

Приготовление:

Отварите яйца, затем отделите желтки от белков.

Разомните плавленый сыр вилкой до однородной консистенции, добавьте натертый чеснок, желтки и хорошо перемешайте, советует "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк.

Натрите белки на мелкой терке, добавьте сметану, нарезанный укроп, соль, перец и тщательно перемешайте.

"Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк добавляет, положите пищевую пленку на тарелку, на которой будете формировать рулет. Выложите крабовые палочки, разорванные на волокна, плотным слоем на пленку, немного придавите ложкой. Затем выложите творожную массу и белковую смесь.

Сформируйте рулет, заверните его в пленку и оставьте в холодильнике на 2 часа, чтобы он застыл.

После охлаждения нарежьте рулет на кусочки и подавайте на поджаренном черном хлебце, добавила "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк.

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