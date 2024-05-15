Украинские пенсионеры с инвалидностью могут воспользоваться дополнительными выплатами в этом году, сообщает Кабинет министров Украины. Однако это связано с определенными условиями.

Лица с инвалидностью в детстве или дети с инвалидностью имеют право на дополнительные выплаты к пенсии при условии, что они:

Получают пенсию не больше 3250 гривен; Проживают на контролируемой территории Украины; Не получают другие международные или государственные выплаты, предоставляемые ООН, ЮНИСЕФом или для закупки твердого топлива для отопления.

Размер дополнительной помощи индивидуален и прилагается к общей сумме пенсии, чтобы достичь 3 250 гривен. Например, если пенсия составляет 2700 гривен, то дополнительно можно получить 550 гривен.

Получение этих выплат производится автоматически, без необходимости подавать отдельный запрос. Деньги перечисляются на тот же банковский счет, на который поступает основная пенсия, через банковский перевод или по почтовой отправке через "Укрпочту".

Ранее Politeka также писала о том, что в Украине уже начали продавать популярную ягоду, цены на которую достигают 300 гривен за килограмм. Речь идет о черешне, которая появилась в продаже уже с середины апреля и стала удивлять покупателей своей стоимостью. В сети пользователи возмущаются следующими ценами.

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