В этот раз на своей странице в Instagram участник тринадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Артем Горбенко показал, как приготовить вареники с клубникой.

Для теста на вареники нам понадобятся следующие ингредиенты:

дрожжи живые – 25 г

мука – 250-300 г

сахар – 2 ст.л.

яйца – 2 шт.

молоко - 150 г

сливочное масло – 50 г

ванилин – 10 г

соль - щепотка

Для начинки участник "Мастер Шеф" взял:

клубника – 200 г

кукурузный крахмал – 2 ст.л.

сахар – 2 ст.л.

Сначала "Мастер Шеф" Артем Горбенко смешивает дрожжи с сахаром, разминает вилкой и оставляет их на 5 минут. После этого добавляем теплое молоко (примерно 30 градусов), ванилин, соль, часть муки и тщательно перемешиваем.

"Добавляем муку частями, чтобы наше тесто получилось нежным", - подчеркнул участник "Мастер Шеф".

В отдельной емкости размешиваем яйца и добавляем в наше будущее тесто. Добавляем растопленное сливочное масло и снова перемешиваем. В конце добавляем оставшуюся муку и вымешиваем тесто, чтобы оно не липло к рукам. Готовое тесто накрываем пищевой плёнкой и оставляем на 30 минут.

Для начинки "Мастер Шеф" Артем Горбенко нарезает клубнику небольшими кусочками и перемешивает ее с сахаром и крахмалом.

Раскатываем тесто, стаканом вырезаем круги, выкладываем начинку и лепим вареники. Готовим вареники с клубникой на пару примерно 10-12 минут.

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