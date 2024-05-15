В этот раз на своей странице в Instagram участник тринадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Артем Горбенко показал, как приготовить вареники с клубникой.
Для теста на вареники нам понадобятся следующие ингредиенты:
- дрожжи живые – 25 г
- мука – 250-300 г
- сахар – 2 ст.л.
- яйца – 2 шт.
- молоко - 150 г
- сливочное масло – 50 г
- ванилин – 10 г
- соль - щепотка
Для начинки участник "Мастер Шеф" взял:
- клубника – 200 г
- кукурузный крахмал – 2 ст.л.
- сахар – 2 ст.л.
Сначала "Мастер Шеф" Артем Горбенко смешивает дрожжи с сахаром, разминает вилкой и оставляет их на 5 минут. После этого добавляем теплое молоко (примерно 30 градусов), ванилин, соль, часть муки и тщательно перемешиваем.
"Добавляем муку частями, чтобы наше тесто получилось нежным", - подчеркнул участник "Мастер Шеф".
В отдельной емкости размешиваем яйца и добавляем в наше будущее тесто. Добавляем растопленное сливочное масло и снова перемешиваем. В конце добавляем оставшуюся муку и вымешиваем тесто, чтобы оно не липло к рукам. Готовое тесто накрываем пищевой плёнкой и оставляем на 30 минут.
Для начинки "Мастер Шеф" Артем Горбенко нарезает клубнику небольшими кусочками и перемешивает ее с сахаром и крахмалом.
Раскатываем тесто, стаканом вырезаем круги, выкладываем начинку и лепим вареники. Готовим вареники с клубникой на пару примерно 10-12 минут.
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