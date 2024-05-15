Участница кулинарного проекта "Мастер Шеф - 12" Мирослава Пекарюк показала простой рецепт, как сделать классические орешки со сгущенкой еще вкуснее.

У себя в Instagram звезда двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк поделилась с украинцами семейным рецептом орешков, которые всем знакомы с детства.

Для теста на орешки звезда "Мастер Шеф" берет:

мука – 250 г

сливочное масло – 200 г

сахар – 120 г

грецкие орехи (мелко перемолотые) - 120 г

яйцо – 1 шт.

сметана – 1 ст.л.

Для крема нам понадобятся следующие ингредиенты:

вареная сгущенка - 1 банка

сливочное масло – 150 г

крошка со спеченных орешков

Сначала готовим тесто. "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк смешивает мелко перемолотые орехи, сахар и муку, добавляет растопленное сливочное масло, размешанное яйцо, сметану и замешивает все до однородности.

Специальные формочки хорошо смазываем растительным маслом и формируем орешки, как на видео. Выпекаем орешки в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20-25 минут.

Готовые орешки "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк достает из формочек, дает им немного остыть, а затем ровняет края, натирая орешки на терке, а получившуюся крошку оставляет для крема.

Чтобы приготовить крем, просто перебиваем до однородности вареную сгущенку, сливочное масло и крошку с орешков.

Начиняем орешки кремом, выкладываем на тарелку и наслаждаемся вкусом детства. "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк также посыпает орешки сахарной пудрой.

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