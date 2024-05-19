На этот раз судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво на своей странице в Instagram показал, как просто, быстро и вкусно приготовить рыбу с овощами на ужин.
Для приготовления рыбы, а также мяса и овощей "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво больше всего советует запекание, ведь это самый полезный способ приготовления пищи.
Чтобы приготовить вкусную запеченную рыбу с овощами на ужин, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:
- морковь – 1 шт.
- кабачок – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- перец сладкий – 1 шт.
- чеснок – зубчик
- сухой чеснок, паприка, соль и перец – по вкусу
- филе тилапии – 1 шт. (можно брать другую любимую рыбу)
- масло сливочное – 30 г
- веточка петрушки
- немного оливкового масла
Морковь, кабачок, лук и сладкий перец "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво нарезает тонкой соломкой, зубчик чеснока – тоненькими слайсами.
Фольгу смазываем сливочным маслом, выкладываем чистое филе тилапии и добавляем специи: соль и перец, сухой чеснок и паприку.
Сверху на рыбу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво выкладывает нарезанные овощи, добавляет листочки петрушки и кусочек сливочного масла.
Запекаем рыбу в разогретой до 180 градусов духовке до готовности. Выкладываем рыбу с овощами на тарелку и подаем. Перед подачей "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво чуть-чуть поливает блюдо оливковым маслом для аромата.
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