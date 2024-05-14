От этого рецепта ленивых голубцов, которым делился ресторатор и шеф-повар Евгений Клопотенко, в восторге многие хозяйки.

Такие ленивые голубцы очень просто готовятся, невероятно вкусные, а главное – не требуют много хлопот и времени.

Рассказывая об этом рецепте ленивых голубцов, Евгений Клопотенко отмечал, что крутить классические голубцы – «задолбаться можно».

«И чтобы не беситься, я делаю ленивые голубцы. Нарезаю капусту, обжариваю на сливочном масле, смешиваю с рисом, фаршем, кориандром, вылепляю, заливаю соусом с насыщенными томатами и запекаю в своей духовке», - рассказывал Клопотенко на своей странице в Инстаграм о рецепте ленивых голубцов.

Ленивые голубцы

Голубцы ресторатор сформировал в форме продолговатых котлет.

По словам Клопотенко, выходит очень нежно и вкусно. Евгений Клопотенко также призвал попробовать приготовить голубцы именно по его рецепту.

В комментариях к рецепту ленивых голубцов хозяйки рассказывали ресторатору, что он действительно очень удачен.

«Очень понравился рецепт, это что-то невероятно простое и одновременно невероятно вкусное»,

«Сделали по вашему рецепту эти голубцы. Получилось очень вкусно, а что понравилось больше всего, так это то, что готовится гораздо быстрее!»,

«Очень быстро, удобно по вкусу еще лучше обычных голубцов, очень благодарю за рецепт ленивых».

Ленивые голубцы

Напомним, что ленивые голубцы это вариант трехдиционных голубцов, но несколько упрощенный.

Ленивые голубцы еще называют «перекрученными голубцами», потому что капусту не шинкуют, а перемалывают через мясорубку.

Ленивые голубцы

Ленивые голубцы готовят не только в духовке, но и на сковороде или в мультиварке.

Готовя ленивые голубцы, следует выбрать капусту небольшого размера.

Ленивые голубцы

Последние новости Украины:

Новый рецепт сочного салата с молодой капустой: аж слюнки потекут.

Молодая капуста сыграет новыми вкусами: рецепт, который обязательно понравится.

Как приготовить вкусный салат с пекинской капустой на ужин: этот рецепт понравится.