В Украине цены на популярную весной черешню цены достигли 300 гривен за один килограмм.

Начало сезона на рынках Украины отличилось высокими ценами на популярные ягоды. И хотя, начиная с середины апреля, клубнику начали продавать по более доступным ценам, но на замену пришли высокие цены на другую ягоду. Речь идет о черешне, которая сейчас продается за большие деньги в некоторых регионах страны.

В сети пользователи возмущаются ценами, достигающими 250-300 грн за килограмм черешни. Также они выражают недовольство из-за раннего начала сезона.

В городах Ужгороде и Мукачево сезон черешен начался на три недели раньше обычного. Цены на ягоду составляют 50 грн. за 200 грамм или 100 грн. за пластиковую коробку, что делает цену за килограмм в среднем 250-300 грн. По анализам экспертов, в прошлом году первые черешни из Закарпатья появились на рынках областного центра только в начале мая.

Однако продажи ягод уже начались, поэтому ожидается, что они будут широко доступны по всей стране в конце весны, при благоприятной погоде. В прошлом году непогода уничтожила большую часть урожая, что привело к повышению цен на черешню.

Следует отметить, что на рынках Закарпатья цены на клубнику снизились до 60-80 грн за килограмм, в то время как в других регионах они колеблются в пределах 100-130 грн за килограмм.

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