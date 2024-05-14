Украинское законодательство предусматривает компенсацию родственникам погибших военных во время полномасштабной войны. Стали известны детали права на получение выплат, их размеров и процедур оформления в 2024 году.

Подробные условия предоставления денежной помощи определены в законе №3515-ІХ. Закон расширил круг лиц, которые могут получить компенсацию в случае гибели в рамках исполнения обязанностей военной службы. Теперь в число таких лиц входят военные, работники гражданской защиты, госслужащие, полицейские, чиновники местного самоуправления и работники предприятий критической инфраструктуры.

Размер компенсации за погибшего военного составляет 15 млн гривен в 2024 году, что эквивалентно 750-кратному прожиточному минимуму. Эта сумма выплачивается в течение 40 месяцев, начиная с 20% от суммы на первом этапе, и остальную часть распределяют ежемесячно.

Процесс получения компенсации начинается с даты погибели военного. Сначала необходимо получить свидетельство о смерти, а затем собрать документы, среди которых выписки из приказа об исключении лица из списка воинской части, документы о причинах гибели и выписки из личного дела о составе семьи погибшего.

Заявление о выплате вместе с этими документами следует подать в местный территориальный центр комплектования. В противном случае, если право на компенсацию не будет реализовано или отказано в течение трех лет, то долю может получить другой член семьи погибшего.

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