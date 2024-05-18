Сезон молодой капусты в разгаре, поэтому самое время наслаждаться, готовить и экспериментировать с блюдами, которые можно приготовить из этого овоща.

Салат из молодой капусты – это самое популярное блюдо с того же дня, как зеленоватые и хрустящие качанчики начинают появляться на рынках и в овощных отделах магазинов.

Хрустящий салат из молодой капусты идеально подходит под любые блюда. Более того, это овощ гармонично сочетается с большим количеством других вкусных продуктов. С огурцами, редискою, зеленью, консервированной кукурузой. Молодую капусту, конечно, готовят с помидорами, сладким перцем и яйцами.

Салат из молодой капусты по-новому.

Еще одним интересным и одновременно простым рецептом салата с молодой капустой поделилась автор украинского Instagram-блога yulia_smachno_tyt.

Ингредиенты нужны: молодая капуста, зеленый лук, петрушка, консервированная кукуруза, соль, перец, майонез и еще один вкусный ингредиент – копченое мясо.

Салат из молодой капусты по-новому.

Молодую капусту следует нарезать соломкой, зеленый лук и зелень измельчить, а копченое мясо тоже нарезать соломкой. Перемешать в миске все ингредиенты, заправить майонезом, посолить и поперчить по вкусу.

Вот и все, салатом с молодой капустой можно угощаться!

Салат из молодой капусты по-новому.

Подчеркнем, что употребление молодой капусты помогает сохранять здоровье сосудистой системы, обеспечивает профилактический эффект инсультов и инфарктов. Кроме всего прочего, молодая капуста насыщена веществами, поддерживающими тонус сосудов. Также благодаря им улучшаются характеристики эластичности сосудистой ткани и стенок сосудов.

Молодая капуста даже нормализует давление.

К тому же, молодая капуста отличается большим количеством витамина С, который также оздоравливает систему сосудов и сердце.

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