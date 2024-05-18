Салат из молодой капусты – это самое популярное блюдо с того же дня, как зеленоватые и хрустящие качанчики начинают появляться на рынках и в овощных отделах магазинов.
Хрустящий салат из молодой капусты идеально подходит под любые блюда. Более того, это овощ гармонично сочетается с большим количеством других вкусных продуктов. С огурцами, редискою, зеленью, консервированной кукурузой. Молодую капусту, конечно, готовят с помидорами, сладким перцем и яйцами.
Салат из молодой капусты по-новому.
Еще одним интересным и одновременно простым рецептом салата с молодой капустой поделилась автор украинского Instagram-блога yulia_smachno_tyt.
Ингредиенты нужны: молодая капуста, зеленый лук, петрушка, консервированная кукуруза, соль, перец, майонез и еще один вкусный ингредиент – копченое мясо.
Салат из молодой капусты по-новому.
Молодую капусту следует нарезать соломкой, зеленый лук и зелень измельчить, а копченое мясо тоже нарезать соломкой. Перемешать в миске все ингредиенты, заправить майонезом, посолить и поперчить по вкусу.
Вот и все, салатом с молодой капустой можно угощаться!
Салат из молодой капусты по-новому.
Подчеркнем, что употребление молодой капусты помогает сохранять здоровье сосудистой системы, обеспечивает профилактический эффект инсультов и инфарктов. Кроме всего прочего, молодая капуста насыщена веществами, поддерживающими тонус сосудов. Также благодаря им улучшаются характеристики эластичности сосудистой ткани и стенок сосудов.
Молодая капуста даже нормализует давление.
К тому же, молодая капуста отличается большим количеством витамина С, который также оздоравливает систему сосудов и сердце.
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