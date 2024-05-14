На своей странице в Instagram шеф-повар Валентина Кущ поделилась простым рецептом вкусного и сочного мясного рулета, который заменит любую колбасу.
"Не только на праздник, но и просто к завтраку или вместо колбасы на бутер. Обожаю разные рулеты, потому что просто готовить, а точно знаешь, что полезно и будет вкусно", - подчеркнула шеф-повар.
Для приготовления сочного мясного рулета нам понадобятся следующие ингредиенты:
- рулька свиная – 1 шт.
- горчица зерновая – 3-4 ст.л.
- паприка копченая – 2 ст.л.
- соль – 0,5 столовой ложки
- соевый соус – 50 мл
- чеснок – 1 головка
Рульку нужно разобрать, стараясь не повредить кожу. Достаем кость, а мясо раскатываем, как лист. Нужно, чтобы слой мяса был равномерным, поэтому где его больше – отрезаем кусок и кладем туда, где меньше.
После этого хорошо отбиваем мясо, натираем его горчицей, паприкой, солью, соевым соусом и тертым чесноком, а затем заворачиваем в рулет. Мясной рулет плотно заворачиваем в пленку и оставляем в холодильнике мариноваться, лучше на ночь.
Замаринованный мясной рулет прямо в пленке кладем в кастрюлю, заливаем водой и ставим вариться минимум в течение 2 часов, лучше примерно 3 часа.
Готовый мясной рулет шеф-повар достает, ставит на него груз и отправляет в холодильник на ночь для стабилизации.
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