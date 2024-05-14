Магазинные колбасы могут быть вкусными, но содержат много вредных добавок, поэтому вместо них лучше приготовить мясной рулет – это очень просто.

На своей странице в Instagram шеф-повар Валентина Кущ поделилась простым рецептом вкусного и сочного мясного рулета, который заменит любую колбасу.

"Не только на праздник, но и просто к завтраку или вместо колбасы на бутер. Обожаю разные рулеты, потому что просто готовить, а точно знаешь, что полезно и будет вкусно", - подчеркнула шеф-повар.

Для приготовления сочного мясного рулета нам понадобятся следующие ингредиенты:

рулька свиная – 1 шт.

горчица зерновая – 3-4 ст.л.

паприка копченая – 2 ст.л.

соль – 0,5 столовой ложки

соевый соус – 50 мл

чеснок – 1 головка

Рульку нужно разобрать, стараясь не повредить кожу. Достаем кость, а мясо раскатываем, как лист. Нужно, чтобы слой мяса был равномерным, поэтому где его больше – отрезаем кусок и кладем туда, где меньше.

После этого хорошо отбиваем мясо, натираем его горчицей, паприкой, солью, соевым соусом и тертым чесноком, а затем заворачиваем в рулет. Мясной рулет плотно заворачиваем в пленку и оставляем в холодильнике мариноваться, лучше на ночь.

Замаринованный мясной рулет прямо в пленке кладем в кастрюлю, заливаем водой и ставим вариться минимум в течение 2 часов, лучше примерно 3 часа.

Готовый мясной рулет шеф-повар достает, ставит на него груз и отправляет в холодильник на ночь для стабилизации.

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