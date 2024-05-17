Известный шеф-повар и ресторатор, звезда "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом нежного маринада для курицы в рукаве, которая сможет преобразить ужин благодаря довольно оригинальному вкусу.

В этот раз в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился секретами приготовления курицы в специальном маринаде, который заметно улучшит вкус блюда.

Ингредиенты для маринада:

4 чашки воды;

1/3 чашки соевого соуса;

6 чайных ложек соли;

3 чайные ложки сахара;

2 звездочки аниса;

3 звездочки гвоздики;

3 лавровых листа;

1 чашка Спрайта или ананасового сока;

1 целая курица.

Смесь специй:

1/4 чашки масла;

1/2 чайной ложки паприки;

1/2 чайной ложки сушеного лука;

1/2 чайной ложки сушеного чеснока;

1/2 чайной ложки смеси специй.

Глазурь:

2 чайные ложки меда;

1 чайная ложка соевого соуса;

1 чайная ложка смеси специй.

Приготовление:

В большой миске смешайте воду, соевый соус, соль, сахар, анис, гвоздику, лавровый лист и ананасовый сок для маринада, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Положите курицу в маринад и оставьте на 2-3 часа, чтобы пропиталась.

Выньте курицу из маринада и обсушите полотенцем.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво делится, в миске смешайте масло, паприку, сушеный лук, сушеный чеснок и смесь специй для смеси специй.

Натрите курицу этой смесью.

Положите курицу в рукав для запекания и запекайте в предварительно разогретой духовке до золотистого цвета при температуре 160 градусов около 50 минут.

Разрежьте рукав вдоль шва и смажьте курицу глазурью.

Верните курицу в духовку и допекайте при температуре 220 градусов около 10 минут, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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