В этот раз в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился секретами приготовления курицы в специальном маринаде, который заметно улучшит вкус блюда.
Ингредиенты для маринада:
- 4 чашки воды;
- 1/3 чашки соевого соуса;
- 6 чайных ложек соли;
- 3 чайные ложки сахара;
- 2 звездочки аниса;
- 3 звездочки гвоздики;
- 3 лавровых листа;
- 1 чашка Спрайта или ананасового сока;
- 1 целая курица.
Смесь специй:
- 1/4 чашки масла;
- 1/2 чайной ложки паприки;
- 1/2 чайной ложки сушеного лука;
- 1/2 чайной ложки сушеного чеснока;
- 1/2 чайной ложки смеси специй.
Глазурь:
- 2 чайные ложки меда;
- 1 чайная ложка соевого соуса;
- 1 чайная ложка смеси специй.
Приготовление:
В большой миске смешайте воду, соевый соус, соль, сахар, анис, гвоздику, лавровый лист и ананасовый сок для маринада, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Положите курицу в маринад и оставьте на 2-3 часа, чтобы пропиталась.
Выньте курицу из маринада и обсушите полотенцем.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво делится, в миске смешайте масло, паприку, сушеный лук, сушеный чеснок и смесь специй для смеси специй.
Натрите курицу этой смесью.
Положите курицу в рукав для запекания и запекайте в предварительно разогретой духовке до золотистого цвета при температуре 160 градусов около 50 минут.
Разрежьте рукав вдоль шва и смажьте курицу глазурью.
Верните курицу в духовку и допекайте при температуре 220 градусов около 10 минут, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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