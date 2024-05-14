Снижение производительности компьютера в большинстве случаев связано с высоким уровнем потребления ресурсов ПК различными программами. Чтобы узнать, какие именно приложения тормозят работу компьютера, можно воспользоваться стандартными системными приложениями Windows или сторонними утилитами.

ноутбук

Стандартные способы определения программ, тормозящих компьютер:

  • Диспетчер задач: Во всех версиях операционных систем Windows присутствует системное приложение "Диспетчер задач". Чтобы запустить его, можно воспользоваться комбинацией клавиш "Ctrl + Alt + Delete" и кликнуть по кнопке "Диспетчер задач". После запуска приложения откройте вкладку "Процессы" и отсортируйте список запущенных процессов по проценту потребления ресурсов центрального процессора (кнопка "ЦП"). Программы, потребляющие наибольший уровень ресурсов центрального процесса, будут отображены в самом верху списка запущенных процессов.

Однако программы могут снижать производительность компьютера не только за счет потребления ресурсов ЦП, но и за счет ресурсов оперативной памяти и/или жестких дисков/твердотельных накопителей. В приложении "Диспетчер задач" имеется возможность просмотра и этих параметров. Достаточно отсортировать список процессов по значению потребления ресурсов памяти и/или диска.

Расширенную информацию о запущенных процессах можно посмотреть в другом системном приложении – "Монитор ресурсов". Его можно запустить из "Диспетчера задач", перейдя во вкладку "Производительность" и кликнув по элементу "Открыть монитор ресурсов" в нижней части окна.

В самом приложении "Монитор ресурсов" откройте вкладку "ЦП". Здесь можно получить информацию не только о запущенных процессах, но и службах, а также связанных с процессами дескрипторами и модулями. В программе "Монитор ресурсов" имеется полезная функция – определение среднего уровня нагрузки на процессор в течение 60 секунд. Т.е. если тот или иной процесс тормозит компьютер лишь несколько секунд, какой именно из них это делал в течение минуты, можно будет определить, отсортировав список по параметру "Среднее для ЦП".

Через "Монитор ресурсов" можно посмотреть и уровни потребления процессами памяти и диска, для чего нужно перейти во вкладку "Память" или "Диск", соответственно.

ноутбук

Какие программы "тормозят" Windows? Существует множество платных и бесплатных аналогов системных приложений "Диспетчер задач" и "Монитор ресурсов". Технически, они почти ничем не отличаются от стандартных программ Windows, однако их можно использовать в ситуациях, когда "Диспетчер задач" невозможно вызвать по вине какого-либо вируса, блокирующего вызов системных приложений.

Среди бесплатных менеджеров процессов отметим приложение Process Explorer. Его не нужно устанавливать, просто распакуйте скачанный архив и затем запустите файл "procexp.exe" или "procexp64", в зависимости от разрядности операционной системы (32 или 64 бит, соответственно). В самой программе Process Explorer останется отсортировать список процессов по уровню потребления ресурсов процессора.

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