В этот раз в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил рецепт ребрышек, которые смогут удивить своим вкусом во время ужина. Они получаются сочные, пряные, с овощами гриль благодаря правильным приправам и пикантному соусу, заметил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Ингредиенты:
- 1 пласт ребер
- 30 г соевого соуса
- 30 г меда
- 3 г паприки
- 2 г чеснока (гранулированного)
- ½ шт брокколи
- ½ шт цветной капусты
- 1 шт перца болгарского
- 30 мл оливкового масла extra virgin
- Соль, перец - по вкусу
- Орегано, базилик - по 1 ч.л.
Приготовление:
"Мастер Шеф" Хименес-Браво рассказывает, смешайте соевый соус, мед, чеснок и паприку.
Снимите пленку с ребер и намажьте их смесью соуса со всех сторон.
Заверните ребра в фольгу и запекайте при температуре 130°C в течение 2 часов, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Нарежьте овощи, полейте растительным маслом, посыпьте солью, перцем, сушеными травами и запекайте в течение 7 минут при температуре 200°C, также заметил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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