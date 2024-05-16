В этот раз в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил рецепт ребрышек, которые смогут удивить своим вкусом во время ужина. Они получаются сочные, пряные, с овощами гриль благодаря правильным приправам и пикантному соусу, заметил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Эктор Хименес-Браво

Ингредиенты:

  • 1 пласт ребер
  • 30 г соевого соуса
  • 30 г меда
  • 3 г паприки
  • 2 г чеснока (гранулированного)
  • ½ шт брокколи
  • ½ шт цветной капусты
  • 1 шт перца болгарского
  • 30 мл оливкового масла extra virgin
  • Соль, перец - по вкусу
  • Орегано, базилик - по 1 ч.л.

Приготовление:

"Мастер Шеф" Хименес-Браво рассказывает, смешайте соевый соус, мед, чеснок и паприку.

Снимите пленку с ребер и намажьте их смесью соуса со всех сторон.

Заверните ребра в фольгу и запекайте при температуре 130°C в течение 2 часов, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Нарежьте овощи, полейте растительным маслом, посыпьте солью, перцем, сушеными травами и запекайте в течение 7 минут при температуре 200°C, также заметил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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