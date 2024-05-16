Известный шеф-повар и ресторатор, звезда "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом сочных ребрышек в соусе, который хорошо подходит для данного типа мяса и сможет полноценно раскрыть его вкус.

В этот раз в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил рецепт ребрышек, которые смогут удивить своим вкусом во время ужина. Они получаются сочные, пряные, с овощами гриль благодаря правильным приправам и пикантному соусу, заметил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Ингредиенты:

1 пласт ребер

30 г соевого соуса

30 г меда

3 г паприки

2 г чеснока (гранулированного)

½ шт брокколи

½ шт цветной капусты

1 шт перца болгарского

30 мл оливкового масла extra virgin

Соль, перец - по вкусу

Орегано, базилик - по 1 ч.л.

Приготовление:

"Мастер Шеф" Хименес-Браво рассказывает, смешайте соевый соус, мед, чеснок и паприку.

Снимите пленку с ребер и намажьте их смесью соуса со всех сторон.

Заверните ребра в фольгу и запекайте при температуре 130°C в течение 2 часов, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Нарежьте овощи, полейте растительным маслом, посыпьте солью, перцем, сушеными травами и запекайте в течение 7 минут при температуре 200°C, также заметил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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