Участница тринадцатого сезона шоу "Мастер Шеф" Алена Московченко на своей странице в Instagram показала, как приготовить вкусные, нежные и тоненькие блины.

Чтобы приготовить идеальное тесто для блинов, звезда "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

молоко – 1 л

яйца – 7 шт.

масло подсолнечное – 2 ст.л.

мука – 7 ст.л.

кукурузный крахмал – 1 ст.л.

соль – 0,5 ч.л.

сахар – 1 ст.л.

Участница "Мастер Шеф" решила приготовить не обычные блины, а Креп Сюзетт – знаменитый французский десерт, блины с апельсиновым соусом. Для приготовления апельсиновой карамели берем:

апельсины – 2 средних

сахар – 100 г

сливочное масло – 45 г

коньяк (можно заменить) – 50 г

бодян - 2 шт.

корица – 1 л

кардамон – 1 шт.

гвоздика - 3 шт.

Тесто для блинов "Мастер Шеф" Алена Московченко готовит в блендере: наливает молоко, добавляет яйца, а затем взбивает массу, постепенно добавляя сухие ингредиенты (муку, крахмал, сахар и соль). В конце добавляем растительное масло – и идеальное тесто без комочков готово. Жарим блины на разогретой сковороде.

Для приготовления соуса сперва снимаем цедру с апельсинов. Чтобы убрать горчинку с цедры, трижды заливаем ее кипятком: залили на 5 минут, затем слили воду, и так повторяем еще два раза. Дольки апельсина нарезаем, как на видео, а из остатков выжимаем сок.

На сковороду высыпаем сахар и плавим его до состояния карамели. Затем добавляем сливочное масло и готовим на среднем огне, постоянно помешивая.

Добавляем коньяк, затем цедру и сок апельсинов. Увариваем соус на половину. В конце добавляем все специи, дольки апельсина и протушиваем.

"Люблю, когда блины тушатся немного в соусе, но можно их просто поливать сверху, это уже по вашему вкусу", - добавила звезда "Мастер Шеф".

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