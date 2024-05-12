Звезда двенадцатого сезона проекта "Мастер Шеф" Валерия Матрохина решила приготовить орешки со сгущенкой, которые многим украинцам знакомы с детства.

На своей странице в Instagram победительница "Мастер Шеф" показала простой рецепт этого десерта.

Чтобы приготовить тесто для орешков со сгущенкой, "Мастер Шеф" Валерия Матрохина берет следующие ингредиенты:

яйца – 2 шт.

сахар – 100 г

соль - щепотка

сливочное масло (растопленное) – 200 г

мука – 480 г

разрыхлитель – 0,5 ч.л.

Для начинки берем сгущенку, а также по желанию грецкие или любые другие орехи.

Сначала "Мастер Шеф" Валерия Матрохина перетирает до однородности яйца с сахаром и солью. Далее добавляем растопленное сливочное масло и перемешиваем. В конце добавляем просеянную муку, разрыхлитель и замешиваем тесто.

Из теста формируем небольшие шарики, выкладываем их в специальную форму для орешков и готовим либо на газовой плите, либо, как это сделала звезда "Мастер Шеф", прямо на огне до готовности и красивого золотистого цвета. Чтобы орешки быстрее приготовились, рекомендуется предварительно разогреть форму.

Половинки орешков "Мастер Шеф" Валерия Матрохина наполняет сгущенкой и добавляет туда половинки грецкого ореха. Соединяем две половинки – и наши орешки со сгущенкой готовы.

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