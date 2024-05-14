Рассада помидоров — частый гость на подоконниках садоводов, даже у тех, кто только начинает свой опыт в садоводстве. Обычно проходит около 1,5 месяца с момента посева семян до пересадки рассады в открытый грунт.

В мае начинается наиболее интенсивный период работы на огороде, когда можно пересаживать много рассады, включая помидоры, в открытый грунт. Рассмотрим более подробно, когда и как это делается.

Оптимальное время для пересадки рассады помидоров в открытый грунт наступает после прекращения заморозков, что обычно происходит в мае-июне. Следуя посевному календарю, наиболее благоприятные дни для этого:

для посадки овощей в мае — 19−22, 24−27, 30, 31,

особенно для помидоров — 10−13, 19−22, 25−27;

лучшие дни для посадки овощей в июне — 3−4, 8, 9, 15−21, 23, 26, 27,

для помидоров — 8, 9, 15−21, 23.

При сажке помидоров в грунт следует оставлять расстояние 30−40 см между растениями и 30−50 см между рядами. Перед посадкой лучше всего вырыть лунки и залить в них около 1 литра воды.

Рассаду помидоров рекомендуется почти на половину углубить в лунку, обрезав при этом нижние листья. Также стебель можно незначительно наклонить в сторону северо-запада.

Если корни рассады открытые, их концы не должны быть загнуты, но можно направить их вниз к дну лунки. После посадки растение следует обильно полить водой и засыпать сухой землей.

Принцип посадки рассады в теплице аналогичен, однако там можно высаживать растения раньше, чем в открытый грунт.

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