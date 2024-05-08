После высадки рассады помидоров, перца, баклажанов каждый хозяин, огородник и фермер становится ближе к желаемому урожаю, но на этом пути расслабляться не стоит.

Неправильный полив и температурный режим, вредители, болезни и «не такая» почва – все это может привести к тому, что даже самая крепкая рассада помидоров, перца и баклажанов так и не подарит хороший урожай.

После пересадки растений на постоянное место нужно дать им прижиться, адаптироваться. Только тогда к работе», - советует хозяйка и автор страницы «Гроші на городі» пани Юлия.

Подкармливать первый раз помидоры, перец и баклажаны после высадки нужно удобрением, в котором больше фосфора.

«Корень должен быть хороший, развитый. Для того часто рыхлите грунт, поливайте. Вторая подкормка – кальцием! Отдельно, не смешивая, по листу, или под корень, на увлажненную почву на ночь, или хмурую погоду. Кормить кальцием раз в 10 дней. И обеспечить влагу растениям», – поделилась опытом хозяйка.

Что делать с перцем, помидорами и баклажанами после высадки рассады.

Если растение низкое и бледное, это может означать, что необходимы азотные удобрения. Когда же начинает формироваться цвет, завязь, плоды, пани Юлия советует подпитывать калием.

«Это не значит, что удобрения должны иметь один калий. Это означает – что в формуле удобрений, должна преобладать доля калия. Лучше всего брать удобрения с добавками железа, магния, бора», – объяснила хозяйка.

Параллельно необходимо обрабатывать помидоры, перец и баклажаны от болезней и вредителей.

«Обязательно обрабатывайте системным фунгицидом+профилактика клеща+инсектицид от жуков, мух и т.д. Предупредите болезнь, а не лечите», – посоветовала хозяйка.

Что делать с перцем, помидорами и баклажанами после высадки рассады.

Напомним, что перец это капризная культура и он остро нуждается как в минеральных, так и органических удобрениях.

Органика увеличивает количество и качество урожая перца, а минеральные удобрения способствуют здоровью и росту самого растения.

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