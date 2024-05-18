Тыква - это не только вкусное овощное растение, но и ценный продукт для здоровья, а семена богаты маслом, которое известно своими противовоспалительными и восстанавливающими свойствами, при этом оно не вызывает аллергических реакций.

Посадка тыквы должна происходить весной, когда снег растает, почва прогреется и не будет угрозы заморозков. Оптимальный период для большинства регионов - с конца марта по середину мая. Однако стоит помнить о важном моменте: тыкву необходимо посадить до начала распускания почек на ветках.

Подготовка почвы перед посадкой тыквы также является ключевым шагом. Растение предпочитает хорошо освещенные, открытые места. Если участок находится в низине, лучше высаживать рассаду на высокие грядки (не менее 60 см). Почва должна быть питательной, легкой и хорошо пропускать воздух.

Учитывая, что тыква любит много солнечного света, её лучше сажать в открытые, хорошо освещенные участки. Если участок находится в низине, рекомендуется высаживать рассаду на грядки высотой не менее 60 см. Важно избегать тяжелых, глинистых или кислых почв, так как на таких грунтах тыква может плохо развиваться.

Перед посадкой необходимо добавить удобрения: по два ведра перегноя и листовой земли, ведро песка, ведро древесной золы, а также по 2 столовые ложки суперфосфата и сульфата калия на каждые 2 м² грядки. Почву тщательно перемешивают и формируют грядки шириной 1,5-1,7 м и высотой 40-60 см, после чего ополаскивают теплой водой.

Посадка тыквы начинается с выкопки ямок на 5 см глубже и шире корневой системы рассады в земляном коме. Ямки укладываются на готовую грядку, заранее закрепленную черной пленкой. Надрезы на пленке диаметром 30 см обозначают места для ямок. Под каждый надрез укладывается компост с древесной золой (5-6 см), затем ямки поливаются и сажаются растения тыквы.

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