Известный шеф-повар и ресторатор, звезда "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как проще всего сделать куриное мясо ароматным, сочным и при этом с хрустящей корочкой - для этого есть весьма простой маринад.

В этот раз в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил в этот раз приготовить вкусное блюдо не только с насыщенным ароматом, но и уникальным вкусом благодаря имбирю с медом. Такой маринад, как в рецепте, можно использовать и для крылышек, не только для одного вида мяса.

Ингредиенты:

4 куриных бедра без кости

30 г кукурузного крахмала

Перец по вкусу

100 г соевого соуса

30 г меда

20 г имбиря

3 зубчика чеснока

Масло для жарки

Кунжут

Приготовление:

Поперчите куриные бедра и обваляйте их в кукурузном крахмале. Обжарьте на растительном масле по 4 минуты с каждой стороны, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

В миске смешайте соевый соус, мед, натертый чеснок и имбирь. Вылейте смесь на сковороду с бедрами и доведите до кипения.

Обжаривайте бедра в соусе еще по 2 минуты с каждой стороны.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавил, после посыпьте блюдо кунжутом.

Подавайте с рисом или другим гарниром по вашему выбору, также подметил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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