В этот раз в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил в этот раз приготовить вкусное блюдо не только с насыщенным ароматом, но и уникальным вкусом благодаря имбирю с медом. Такой маринад, как в рецепте, можно использовать и для крылышек, не только для одного вида мяса.
Ингредиенты:
- 4 куриных бедра без кости
- 30 г кукурузного крахмала
- Перец по вкусу
- 100 г соевого соуса
- 30 г меда
- 20 г имбиря
- 3 зубчика чеснока
- Масло для жарки
- Кунжут
Приготовление:
Поперчите куриные бедра и обваляйте их в кукурузном крахмале. Обжарьте на растительном масле по 4 минуты с каждой стороны, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
В миске смешайте соевый соус, мед, натертый чеснок и имбирь. Вылейте смесь на сковороду с бедрами и доведите до кипения.
Обжаривайте бедра в соусе еще по 2 минуты с каждой стороны.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавил, после посыпьте блюдо кунжутом.
Подавайте с рисом или другим гарниром по вашему выбору, также подметил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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