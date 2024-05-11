Украина рассчитывает пенсии по нескольким критериям. К примеру, при зарплате в 15 тысяч гривен и 35 годах стажа, размер пенсии может удивить многих. Размер пенсионных выплат зависит от нескольких факторов.

Так, с зарплатой в 15 тысяч пенсия будет составлять всего 4 228,2 гривен. По данным Пенсионного фонда Украины, средняя заработная плата, по которой уплачивается единый социальный взнос, составляет 16836 гривен. Отношение зарплаты в 15 тысяч гривен к этой средней зарплате составляет 0,89.

Следовательно, учитывая среднюю заработную плату за три года (13559,41 гривен), 35 лет стажа и отношение 15 тысяч гривен к средней зарплате, размер будущей пенсионной выплаты составит 4228,2 гривен.

Украина насчитывает около 2,7 миллиона пенсионеров, которые продолжают работать. Они в среднем получают пенсионные выплаты в 6 тысяч гривен. В общей сложности, пенсию получают 10,1 миллиона человек. Из них наибольшее количество, а именно 2,6 миллиона получают пенсию до 3 тысяч гривен.

Еще 1,7 миллиона человек получают выплаты от 3 тысяч до 4 тысяч гривен. Выплаты в размере от 4 тысяч до 5 тысяч гривен получают 1,8 миллионов украинцев. Итак, большинство пенсионеров в стране получают выплаты до 5 тысяч гривен. Высокие пенсии, начиная с 10 тысяч гривен, получают 1,2 миллиона пенсионеров.

Следует отметить, что эффективная пенсионная система обеспечивает возможность для работающих получать на пенсии около 60% своего обычного дохода. Согласно рекомендациям Международной организации труда минимальный гарантированный доход на пенсии должен составлять 40% от заработка.

В Украине этот стандарт придерживается только некоторых льготных категорий, таких как судьи, которые могут получать до 80% своей заработной платы после выхода на пенсию. Однако для большинства украинцев со средней зарплатой и 35-летним стажем размер пенсии составляет менее 30% от их привычного дохода, что существенно ниже рекомендованных норм.

Источник: OBOZ.UA.

Последние новости Украины:

Напомним, украинцы могут недополучить пенсию, как поправить ситуацию.

Как писала Politeka, индексация пенсий порадовала не всех пенсионеров.

Также Politeka сообщала, кого из пенсионеров ждет денежный бонус и о какой помощи идет речь.