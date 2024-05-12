Шеф-повар Валентина Кущ на своей странице в Instagram поделилась великолепной идеей для завтрака, показав, как приготовить быстрые и вкусные блины с начинкой.
"Идеально для завтрака выходного дня. Для начинки можно брать все, что есть дома. А если добавить в тесто еще немного прованских трав или сухого чеснока будет просто замечательно", – советует шеф-повар.
Для приготовления теста для блинов берем следующие ингредиенты:
- яйца – 3 шт.
- молоко - 180 г
- мука – 200 г
- кипяток - 150 г
- соль - большая щепотка
- сахар - щепотка поменьше
- растительное масло – 3 ст.л. в тесто + для жарки
"Для начинки можно брать что есть дома. Колбасу, ветчину, разные овощи (главное, чтобы не выделяли влагу), зелень", – объяснила Валентина Кущ.
Шеф-повар для начинки использовала:
- сыр твердый – 150 г
- телятина (отварная) – 100 г
- перец болгарский – 100 г
- помидор – 0,5 шт.
- зеленый лук
Чтобы приготовить тесто, сначала венчиком к однородности смешиваем яйца с солью и сахаром. Далее добавляем молоко и снова смешиваем до однородности. После этого добавляем муку, перемешиваем, вливаем кипяток и снова перемешиваем. В конце добавляем в тесто несколько столовых ложек растительного масла.
Все ингредиенты, которые берем для начинки, мелко нарезаем, добавляем в тесто и перемешиваем. Жарим такие блинчики, как и обычные, на разогретой сковороде на среднем огне.
"Когда с одной стороны подрумянится, перевернуть, посыпать сыром, подождать еще пару минут и свернуть пополам", – добавила шеф-повар.
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