Такие блины с соленой начинкой станут одним из любимых завтраков, ведь они готовятся очень просто и быстро, а получаются невероятно вкусными и питательными.

Шеф-повар Валентина Кущ на своей странице в Instagram поделилась великолепной идеей для завтрака, показав, как приготовить быстрые и вкусные блины с начинкой.

"Идеально для завтрака выходного дня. Для начинки можно брать все, что есть дома. А если добавить в тесто еще немного прованских трав или сухого чеснока будет просто замечательно", – советует шеф-повар.

Для приготовления теста для блинов берем следующие ингредиенты:

яйца – 3 шт.

молоко - 180 г

мука – 200 г

кипяток - 150 г

соль - большая щепотка

сахар - щепотка поменьше

растительное масло – 3 ст.л. в тесто + для жарки

"Для начинки можно брать что есть дома. Колбасу, ветчину, разные овощи (главное, чтобы не выделяли влагу), зелень", – объяснила Валентина Кущ.

Шеф-повар для начинки использовала:

сыр твердый – 150 г

телятина (отварная) – 100 г

перец болгарский – 100 г

помидор – 0,5 шт.

зеленый лук

Чтобы приготовить тесто, сначала венчиком к однородности смешиваем яйца с солью и сахаром. Далее добавляем молоко и снова смешиваем до однородности. После этого добавляем муку, перемешиваем, вливаем кипяток и снова перемешиваем. В конце добавляем в тесто несколько столовых ложек растительного масла.

Все ингредиенты, которые берем для начинки, мелко нарезаем, добавляем в тесто и перемешиваем. Жарим такие блинчики, как и обычные, на разогретой сковороде на среднем огне.

"Когда с одной стороны подрумянится, перевернуть, посыпать сыром, подождать еще пару минут и свернуть пополам", – добавила шеф-повар.

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