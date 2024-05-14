Известный шеф-повар и ресторатор, постоянный судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился с украинцами рецептом идеальных крылышек в духовке.

В этот раз на своей странице в Instagram судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить пикантные куриные крылышки с куркумой и ананасом.

Главное в этом рецепте – это маринад, а также ананасная подушка.

Чтобы приготовить идеальный маринад для куриных крылышек, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты: несколько свежих зубчиков чеснока, соевый соус, куркума, растительное масло, мед, соль и перец.

Также "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво использует для приготовления крылышек свежий ананас. Благодаря ананасовой подушке крылышки получаются еще более вкусными и сочными. Рецепт очень простой и быстрый.

Крылышки "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво разрезает на фаланги и на каждой делает несколько надрезов, чтобы мясо быстрее и равномернее запеклось.

Добавляем к крылышкам нарезанный слайсами чеснок, оливковое масло, соевый соус, куркуму, мед, а также соль и перец по вкусу. Хорошо все перемешиваем.

Ананас чистим, нарезаем на слайсы толщиной примерно 1 см, затем на несколько кусочков. На противень, застеленный фольгой, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво выкладывает равномерно кусочки ананаса, а сверху в один слой замаринованные крылышки.

Запекаем крылышки с куркумой и ананасами в разогретой до 180 градусов, пока не получим аппетитную золотистую корочку.

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