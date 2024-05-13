Звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская поделилась историей из детства и рассказала, какая закуска может заменить хлеб и порадовать близких во время обеда или завтрака.

Победительница и судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская предложила сделать простую закуску, которая может спокойно заменить хлеб. С медом, вареньем, молочком, ряженкой или просто к чаю, коржики можут стать сытным перекусом, рассказывает Мартыновская.

Лепешки "Коржики"

Ингредиенты:

0,5 л кефира, простокваши или простокваши

1 куриное яйцо

1 чайная ложка соды

1 чайная ложка сахара

0,5 чайной ложки соли

600-700 грамм муки

Подсолнечное масло для жарки

Инструкция:

В миске хорошо размешайте кефир (или другой кисломолочный продукт) с яйцом, делится "Мастер Шеф" Мартыновская. Добавьте соду, сахар и соль, продолжайте взбивать.

Постепенно добавляйте муку, перемешивая, до получения однородного и нежного теста. Тесто должно быть живым и неслипающимся.

Накройте тесто полотенцем и оставьте на 30 минут.

"Мастер Шеф" Мартыновская делится, разделите тесто на порции и раскатайте каждую в круг или нарежьте на маленькие ромбики. Сделайте ножом надрезы на поверхности.

Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне.

Выложите тесто на сковороду и жарьте 8-10 минут с каждой стороны, до золотистой корочки. Не допускайте слишком высокой температуры, чтобы не подгорели, посоветовала "Мастер Шеф" Мартыновская.

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