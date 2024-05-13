Победительница и судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская предложила сделать простую закуску, которая может спокойно заменить хлеб. С медом, вареньем, молочком, ряженкой или просто к чаю, коржики можут стать сытным перекусом, рассказывает Мартыновская.
Лепешки "Коржики"
Ингредиенты:
- 0,5 л кефира, простокваши или простокваши
- 1 куриное яйцо
- 1 чайная ложка соды
- 1 чайная ложка сахара
- 0,5 чайной ложки соли
- 600-700 грамм муки
- Подсолнечное масло для жарки
Инструкция:
В миске хорошо размешайте кефир (или другой кисломолочный продукт) с яйцом, делится "Мастер Шеф" Мартыновская. Добавьте соду, сахар и соль, продолжайте взбивать.
Постепенно добавляйте муку, перемешивая, до получения однородного и нежного теста. Тесто должно быть живым и неслипающимся.
Накройте тесто полотенцем и оставьте на 30 минут.
"Мастер Шеф" Мартыновская делится, разделите тесто на порции и раскатайте каждую в круг или нарежьте на маленькие ромбики. Сделайте ножом надрезы на поверхности.
Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне.
Выложите тесто на сковороду и жарьте 8-10 минут с каждой стороны, до золотистой корочки. Не допускайте слишком высокой температуры, чтобы не подгорели, посоветовала "Мастер Шеф" Мартыновская.
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