Рецепт этого ароматного блюда, которое можно приготовить утром, который можно приготовить с утра, жена певца Сергея Бабкина Снежана называет вау-завтрак, и это не зря.

Завтрак, приготовленный по этому рецепту выглядит очень аппетитно, а по вкусу также фантастический.

И это можно увидеть по лицу самого Сергея Бабкина, который, попробовав такой завтрак, закрыл глаза от удовольствия.

«Обязательно попробуй!», - подчеркнула Снежана Бабкина своей странице в инстаграмме, рассказывая подписчикам о рецепте.

Как приготовить вкусную яичницу.

Ингредиенты нужны следующие: оливковое масло, шпинат, помидоры, вяленые помидоры, яйца, соус песто, сыр, специи и соль по вкусу.

Форму для запекания застилаем пергаментом. Выкладываем шпинат, порезанные помидоры, а также вяленые помидоры.

Как приготовить вкусную яичницу.

Как приготовить вкусную яичницу.

Теперь вбиваем яйца и прокалываем некоторые желтки, чтобы они потекли на помидоры и шпинат.

Теперь добавляем в омлет песто и сливочный сыр. Посыпаем тертым сыром и ставим запекаться.

«Духовка 200 градусов (верх-низ), 15-20 мин», – рассказала Снежана Бабкина о последних шагах в приготовлении вау-завтрака из яиц.

Как приготовить вкусную яичницу.

Подписчики на страницу Снежаны Бабкиной согласился с Сергеем, который, судя по видео, остался очень доволен, что блюдо действительно очень вкусное.

«Очень вкусно выглядит!»,

«Боже, как хорошо!»,

«Хочу к вам на завтрак» , – пишут в комментариях.

Напомним, что самой популярной яичницей с помидорами является шакшука.

Шакшука это ароматное блюдо из яиц, тушеное в соусе из помидоров, перца, лука и приправ.

Одним из вариантов шакшуки, в частности, делился известный ресторатор, шеф-повар и судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво.

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