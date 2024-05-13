Завтрак, приготовленный по этому рецепту выглядит очень аппетитно, а по вкусу также фантастический.
И это можно увидеть по лицу самого Сергея Бабкина, который, попробовав такой завтрак, закрыл глаза от удовольствия.
«Обязательно попробуй!», - подчеркнула Снежана Бабкина своей странице в инстаграмме, рассказывая подписчикам о рецепте.
Как приготовить вкусную яичницу.
Ингредиенты нужны следующие: оливковое масло, шпинат, помидоры, вяленые помидоры, яйца, соус песто, сыр, специи и соль по вкусу.
Форму для запекания застилаем пергаментом. Выкладываем шпинат, порезанные помидоры, а также вяленые помидоры.
Как приготовить вкусную яичницу.
Как приготовить вкусную яичницу.
Теперь вбиваем яйца и прокалываем некоторые желтки, чтобы они потекли на помидоры и шпинат.
Теперь добавляем в омлет песто и сливочный сыр. Посыпаем тертым сыром и ставим запекаться.
«Духовка 200 градусов (верх-низ), 15-20 мин», – рассказала Снежана Бабкина о последних шагах в приготовлении вау-завтрака из яиц.
Как приготовить вкусную яичницу.
Подписчики на страницу Снежаны Бабкиной согласился с Сергеем, который, судя по видео, остался очень доволен, что блюдо действительно очень вкусное.
«Очень вкусно выглядит!»,
«Боже, как хорошо!»,
«Хочу к вам на завтрак» , – пишут в комментариях.
Напомним, что самой популярной яичницей с помидорами является шакшука.
Шакшука это ароматное блюдо из яиц, тушеное в соусе из помидоров, перца, лука и приправ.
Одним из вариантов шакшуки, в частности, делился известный ресторатор, шеф-повар и судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво.
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