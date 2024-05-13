В этот раз в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился, как сделать простое блюдо китайской кухни, оно идеально подходит для завтрака, закуски или обеда. Приготовление этих блинов немного отличается от того, к чему мы привыкли, именно поэтому его и интересно сделать для всей семьи.
Ингредиенты:
- 280 грамм муки
- 160 мл воды Bon Boisson
- 4 грамма соли
- 50 грамм масла
- 20 грамм нижней части зеленого лука
- 30 грамм зеленого лука
Инструкции:
Смешайте муку с водой и солью. Замесите мягкое тесто и оставьте его под полотенцем на 30 минут, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Обжарьте на сковороде нарезанный белок лука на растительном масле до мягкости. Выньте лук, оставив масло на сковороде.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, добавьте оставшееся масло и соль к тесту, замесите его еще раз и разделите на 6 равных частей.
Каждую часть теста раскатайте в овальную форму, смажьте маслом и посыпьте обжаренным луком.
Сложите тесто пополам, скатайте в рулет и раскатайте в круглый блин.
Обжарьте блины на сковороде с маслом до золотистой корочки с обеих сторон, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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