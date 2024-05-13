Известный шеф-повар и ресторатор, звезда "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил сделать плотные китайские блинчики, вкус которых отличается от привычных нам перекусов, но приятно сможет удивить.

В этот раз в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился, как сделать простое блюдо китайской кухни, оно идеально подходит для завтрака, закуски или обеда. Приготовление этих блинов немного отличается от того, к чему мы привыкли, именно поэтому его и интересно сделать для всей семьи.

Ингредиенты:

280 грамм муки

160 мл воды Bon Boisson

4 грамма соли

50 грамм масла

20 грамм нижней части зеленого лука

30 грамм зеленого лука

Инструкции:

Смешайте муку с водой и солью. Замесите мягкое тесто и оставьте его под полотенцем на 30 минут, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Обжарьте на сковороде нарезанный белок лука на растительном масле до мягкости. Выньте лук, оставив масло на сковороде.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, добавьте оставшееся масло и соль к тесту, замесите его еще раз и разделите на 6 равных частей.

Каждую часть теста раскатайте в овальную форму, смажьте маслом и посыпьте обжаренным луком.

Сложите тесто пополам, скатайте в рулет и раскатайте в круглый блин.

Обжарьте блины на сковороде с маслом до золотистой корочки с обеих сторон, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Последние новости Украины:

Очень оригинально и вкусно: рецепт салата от судьи "Мастер Шеф" Хименеса-Браво.

Хименес-Браво дал оригинальный рецепт омлета.

Такую овсянку вы полюбите: Эктор Хименес-Браво поделился вкусным рецептом.