Салат с морковью по-корейски по этому рецепту получится пикантным, хрустящим, сочным, а благодаря простой заправке все вкусы гармонично сочетаются.

Морковь по-корейски – ингредиент универсальный.

Ее можно подавать на стол как самостоятельную закуску, которую обожают миллионы людей, она прекрасно подчеркивает вкусы других блюд.

Салаты, хот-доги, шаурма, закуски из лаваша – все блюда с морковью по-корески приобретут новый, насыщенный вкус.

Еще одним рецептом салата с морковью по-корейски поделилась "diana_kulikovska". Он хрустящий и нежный.

Ингредиенты понадобятся следующие: морковь по-корейски, салат айсберг, огурец, сухарики, половинка авокадо, куриное филе.

Курицу необходимо запечь или поджарить со спецями. Сухарики также поджарить на сковороде.

Формируем салат: нарезаем айсберг, огурец режем полосочками. Также нарезаем авокадо. Добавляем морковь по-корейски и порезанную на кубики курицу со специями.

Рецепт салата с морковью по-корейски.

Теперь готовим заправку. Для этого оливковое масло 1,5 ст л соединяем с 1 столовой ложкой французской горчицы, добавляем петрушку и немного соли.

Заправляем салат с морковью по корейски и можно угощаться!

«Фантастически!», – комментируют рецепт салата с морковью по-корейски подписчики на страницу Дианы.

Рецепт салата с морковью по-корейски.

Напомним, что саму морковь по-корейски можно приготовить очень быстро. Нужны морковь – 250 г, сахар – 1 ч. л.; соль – 1/3 ч. л.; чеснок – 2-3 зубчика; уксус – 1/2 ст. л., масло растительное – 20 г, красный и черный перец, кориандр.

Морковь натираем, посыпаем солью и сахаром, затем добавляем красный и черный перцы, а также кориандр. Тщательно перемешиваем. Далее измельчаем чеснок, добавляем в морковь вместе с уксусом, отжимаем лишнюю влагу.

Масло подогреваем, выливаем в морковь так, чтобы оно прошло через чеснок и специи.

Если хочется, чтобы морковь по-корейски была более острой, следует добавить больше красного перца.

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