Известный шеф-повар и ресторатор, звезда "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как сделать сочные чебуреки с хрустящей корочкой, но при этом еще и чтоб они получились мягкими внутри, секрет очень прост.

На своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как быстро и аккуратно сделать блюдо, которое отлично подойдет для ужина или перекуса. Такие чебуреки, по словам кулинара, получаются хрустящими снаружи, а внутри - нежными и ароматными за счет сыра.

Ингредиенты:

115 мл минеральной воды с газом Bon Boisson

250 г муки

1 ст. ложка сахара

15 г масла

25 г моцареллы

25 г твердого творога

15 г голубого сыра

5 г пармезана

Приготовление:

В глубокой миске смешайте минеральную воду, муку, сахар и растительное масло. Замесите мягкое, эластичное тесто, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Оберните тесто пленкой и оставьте на 20-30 минут.

Натрите все виды сыра на крупной терке.

Разделите тесто на небольшие кусочки и раскатайте их в тонкие круги.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, на половину каждого круга выложите натертый сыр.Сложите круг пополам, защипните края вместе, чтобы начинка не выпала.

Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте чебуреки с двух сторон до золотистой корочки.

Готовые чебуреки "4 сыра" подавайте горячими, посыпанными зеленью, подметил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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