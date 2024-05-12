На своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как быстро и аккуратно сделать блюдо, которое отлично подойдет для ужина или перекуса. Такие чебуреки, по словам кулинара, получаются хрустящими снаружи, а внутри - нежными и ароматными за счет сыра.
Ингредиенты:
- 115 мл минеральной воды с газом Bon Boisson
- 250 г муки
- 1 ст. ложка сахара
- 15 г масла
- 25 г моцареллы
- 25 г твердого творога
- 15 г голубого сыра
- 5 г пармезана
Приготовление:
В глубокой миске смешайте минеральную воду, муку, сахар и растительное масло. Замесите мягкое, эластичное тесто, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Оберните тесто пленкой и оставьте на 20-30 минут.
Натрите все виды сыра на крупной терке.
Разделите тесто на небольшие кусочки и раскатайте их в тонкие круги.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, на половину каждого круга выложите натертый сыр.Сложите круг пополам, защипните края вместе, чтобы начинка не выпала.
Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте чебуреки с двух сторон до золотистой корочки.
Готовые чебуреки "4 сыра" подавайте горячими, посыпанными зеленью, подметил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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