В телекоммуникационной компании Киевстар подтвердили абонентам, что они могут столкнуться с новыми проблемами.

Мобильный оператор Киевстар сообщил, что действительно наблюдается проблема в чате, куда абоненты могут обратиться, когда возникают трудности или вопросы.

"Нет ответа в чате вашей страницы. Постоянно идет запрос "Стартовать", – сообщил один из абонентов «Киевстар».

В компании ответили, что это действительно так.

«Действительно, у некоторых пользователей такая проблема возникает, ремонтируем», - сообщили в Киевстаре.

Также в компании сообщили, что абоненты могут связаться с представителями «Киевстар» в онлайн-чате в приложении «Мой Киевстар», Телеграмм, Viber, а также через официальный сайт.

Добавим, что Киевстар также сообщил абонентам, как абоненты могут получить безлимитный Интернет за одну гривну.

В компании рассказали, что действует акция "Счастливый день". Подключиться можно раз в 7 дней. Стоит услуга одной гривны.

Напомним, что «Киевстар» проведет тестирование радиочастот в спектре 2100 МГц в Луцке и Самборе.

В компании подчеркнули, что абоненты Киевстар продолжат совершать звонки, отправлять SMS и пользоваться другими мобильными сервисами без изменений, однако вместо устаревшей технологии 3G для пользователей будет доступен скоростной мобильный 4G-интернет.

«Благодаря этому абоненты Киевстара в Луцке и Самборе ощутят существенное улучшение качества соединения, а скорость мобильного интернета вырастет до 10 раз», - говорят в «Киевстар».

Тестирование начнется с 20 июня.

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