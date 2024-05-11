С появлением новых технологий и доступностью миллионов приложений для смартфонов, владельцы устройств Android и iPhone сталкиваются с угрозой установки опасных приложений, которые могут нанести вред безопасности данных и устройств.

Магазин приложений уже давно и регулярно сканирует смартфоны и планшеты на Android и уведомляет пользователей в случае обнаружения проблем. Важно понимать, что Play Protect предназначен для сканирования и обнаружения вредоносных приложений в магазине Google Play, а не на сторонних веб-сайтах, где могут размещаться мобильные приложения.

Самый надежный способ защитить свое устройство - загружать приложения только из магазина Google Play.

Существует несколько способов проверить, одобрено ли приложение Play Protect:

Последние сведения о сканировании: Чтобы узнать текущий статус сканирования и убедиться, что Play Protect включен, перейдите в Настройки > Google > Безопасность > Google Play Protect. Здесь вы найдете список последних загруженных приложений, текущие вредоносные программы и опцию включения и выключения сервиса.

На странице приложения в Play Store: Когда Google завершит внедрение Play Protect на рынок, вы увидите значок подтверждения на странице самого приложения в Play Store. Это позволит быстро убедиться в безопасности программы, не устанавливая её и не ждя сканирования Play Protect.

Перед обновлением приложений: Даже если приложение было безопасно при первой загрузке из Play Store, злоумышленники могут попытаться добавить вредоносный код в обновления. Play Protect предоставит возможность проверить безопасность обновлений приложений. На странице обновлений будет отображаться сообщение о том, что обновление безопасно, с указанием времени последнего сканирования.

Читайте также:

Как обнаружить приложение из рф в своем телефоне: инструкция от киберспециалистов

Как зарядить телефон, если дома нет света: полезные хитрости

Это спасет ваш смартфон от перегрева: простые правила, которые не все знают