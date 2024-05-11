В смартфонах хранится много важной информации, а мошенники могут использовать эту информацию в своих целях, а глобальные корпорации отслеживать ваши запросы в браузере, покупки и лайки, составляя детальное досье на вас.

Смартфоны сегодня хранят огромное количество важной информации: документы, банковские приложения, рабочие переписки, личные фотографии, контакты и многое другое, что может быть использовано мошенниками. Кроме того, глобальные корпорации отслеживают запросы в браузере, онлайн-покупки и лайки, составляя полное досье на вас.

Отказаться от использования смартфона и некоторых приложений практически невозможно, но можно попытаться снизить риски утечки информации. Наши советы помогут вам в этом.

Настройте блокировку смартфона: Установите вход по отпечатку пальца, разблокировку по лицу или используйте пароль или ПИН-код для защиты доступа к устройству. На Android это делается в настройках раздела «Блокировка экрана», а на iPhone — через «Face ID и код-пароль». Там же стоит включить автоблокировку через 5–10 секунд бездействия.

Контролируйте права приложений: При установке нового приложения не давайте ему разрешения на доступ к микрофону, камере, геолокации и контактам без необходимости. Задумайтесь, действительно ли необходимо, например, файл-менеджеру доступ к геопозиции. Приложение вполне способно работать и без него.

Установите антивирус: Современные версии мобильных ОС имеют встроенные средства защиты от зловредного ПО, но отдельный антивирус точно не помешает, особенно на открытой Android. Можно обратить внимание на Avast Mobile Security, Norton Mobile Security или McAfee Mobile Security.

Используйте менеджеры паролей: Для безопасного хранения паролей на различные сайты и приложения установите менеджер паролей.

Выберите мессенджер со сквозным шифрованием: Для защиты конфиденциальных сообщений используйте мессенджеры, поддерживающие сквозное шифрование, такие как Signal или Viber.

Защитите свою электронную почту: Используйте защищенные почтовые сервисы и активируйте двухфакторную аутентификацию для дополнительной защиты своего ящика.

Используйте приложения-блокировщики: Для защиты от несанкционированного доступа к определенным приложениям установите приложения-блокировщики, такие как Applock.

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