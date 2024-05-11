Условия выращивания овощей в огороде в мае могут сильно различаться по всей стране и даже в пределах одной местности.

Если вы новичок в выращивании овощей и не знаете, что и когда делать - ориентируйтесь на погоду и состояние почвы в огороде.

Например, сахарная кукуруза, кабачки, кабачки, тыквы, огурцы, помидоры, фасоль являются чувствительными к температуре культурами.

Критический период — это когда семена набирают воду, чтобы начать процесс прорастания. После этого допустимы более низкие температуры.

Сейте салат прямо на открытом воздухе в мае и продолжайте сеять через регулярные промежутки времени в течение всего сезона, чтобы получить непрерывный урожай.

огород на подоконнике

Высаживайте летние культуры: помидоры, сладкий картофель.

Что можно сеять на открытом воздухе в мае?

  • Свекла
  • Морковь
  • Кабачки, тыквы
  • Фасоль
    Салат
  • Горох
  • Стручковая фасоль
  • Салатный лук
  • Шпинат
  • Сладкая кукуруза.

Посев семян в теплице начал замедляться, так как теперь многие культуры можно сеять прямо в почву на открытом воздухе.

Летолюбивые культуры, такие как сельдерей, помидоры и сладкий картофель, покидают теплицу и высаживают на грядки или в контейнеры .

Посев в рассады на грядку в мае:

Лук-порей - (последний посев в начале мая)
Капуста
Цветная капуста
Проращивание брокколи (до середины мая)
Капуста.

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