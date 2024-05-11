Зависание телефона обычно является симптомом более серьезной проблемы, а это означает, что в какой-то момент вы можете потерять данные на смартфоне, если не выполните резервное копирование.

Один простой совет для устранения технических проблем с телефоном выключить и снова включить их, что также называется перезагрузкой.

Перезагрузка телефона может решить проблему, например, когда он зависает во время звонка.

Хотя существует множество причин, которые могут способствовать зависанию вашего телефона, обычно проблему можно решить, просто перезапустив его.

Если перезагрузка телефона не решает проблему, возможно, вам придется выполнить принудительную перезагрузку или, возможно, даже использовать режим восстановления, чтобы восстановить исходные заводские настройки.

Как починить зависший телефон, если аккумулятор в моей модели несъемный?

Нажмите и удерживайте все кнопки телефона одновременно и удерживайте их в течение 10 секунд.

Телефоны часто зависают или ведут себя нестабильно, если подвергаются воздействию воды или аналогичной жидкости.

Если ваш телефон недавно упал в воду (или подвергся иному воздействию), отнесите его в центр технического ремонта, но не пытайтесь включить.

Если вы можете самостоятельно починить свой телефон, рекомендуется сразу же после этого создать его резервную копию.

Одна из причин зависания телефонов заключается в том, что рассматриваемый гаджет больше не может поддерживать операционную систему, приложения и другие данные на нем. Это часто случается с телефонами возрастом не менее четырех лет и старше.

Читайте также:

Как избавиться от надоедливой рекламы на телефоне: простое решение проблемы

Как разблокировать SIM-карту, если забыл PIN-код: простые варианты

Как узнать, что за вашим телефоном следят: главные признаки и решение проблемы