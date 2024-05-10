Маринованная капуста остается невероятно популярной закуской, многие хозяйки имеют свои рецепты, но советы других кулинаров всегда пригодятся.

Маринованная капуста – это настоящее кулинарное чудо. Она вкусная, хрустящая и подходит к любым блюдам.

Маринованную капусту можно потреблять сразу после приготовления, учитывая рецепт, а можно приготовить на ближайшее будущее.

Проверенный рецепт маринованой капусты.

А благодаря рецепту, которым поделилась Anna Kindiy, хрустящую и сочную маринованную капусту можно будет есть уже через три дня.

«Хочу поделиться вкусным проверенным рецептом маринованной капусты. Это классное сезонное блюдо!», - отметила Анна, предлагая свой рецепт маринованной капусты кусочками.

И, по словам хозяйки, трехлитровая банка маринованной капусты готовится следующим образом: 1,5 л воды вскипятить, добавить 50 г сахара, 50 г соли, 200 мл уксуса 9%, укроп (по желанию), лавровый лист (2шт) и перец душистый (7шт) по вкусу.

Маринад необходимо остудить и залить в банку.

«Банку накрыть полотняной салфеткой. Вот и все! Через три дня закуска готова», - рассказала хозяйка, добавив, что прикрыть капусту можно не салфеткой, а крышкой.

Проверенный рецепт маринованой капусты.

Также Анна объяснила, что такую капусту она сутки держала без холодильника.

«А потом в него поставила, можно сразу в холодильник, это не важно. Капуста наберет уксус хоть при комнатной температуре, хоть в холодильнике», - заверила хозяйка.

Отметим, что в маринованной капусте хранятся те же полезные вещества, которые есть в свежем овоще. Кроме того, в маринованном овоще они сохраняются дольше, так как помимо вкусовых качеств маринад обладает консервирующими свойствами.

Маринованная капуста, помимо прочего, усиливает устойчивость к стрессам, помогает справляться с авитаминозом.

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