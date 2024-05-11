Если кто-то не оставляет вас в покое или один и тот же номер неоднократно звонит вам с рекламным предложением, вы можете заблокировать его на своем на смартфоне Android.

Если вы не можете найти способ заблокировать номер на своем смартфоне Android, вы также можете загрузить некоторые сторонние приложения, которые предлагают бесплатную блокировку номеров.

Из этой статьи вы узнаете, как бесплатно заблокировать телефонные номера на Android.

Способ блокировки зависит от каждой модели смартфона Android, но в целом все они работают одинаково.

Откройте приложение «Телефон» на Android. Это приложение в форме смартфон должно находиться на главном экране вашего Android.

Нажмите⋮ Этот трехточечный значок находится в правом верхнем углу экрана смартфона. При этом появится раскрывающееся меню.

Нажмите «Настройки» Эта опция находится в нижней части раскрывающегося меню на смартфоне Android.

Нажмите «Заблокировать номера». Он находится под заголовком «НАСТРОЙКИ ВЫЗОВА» в центре экрана смартфона Android.

Введите номер. Коснитесь текстового поля под заголовком «Добавить номер телефона», затем введите номер, который хотите заблокировать.

Нажмите Готово. Эта кнопка находится на клавиатуре в нижней части экрана. При этом номер будет сохранен в черном списке вашего смартфона Android.

Чтобы разблокировать номера, вернитесь на эту страницу и коснитесь значка корзины на смартфоне Android рядом с номером, который вы хотите разблокировать.

Некоторые модели на смартфонов Android и лишь несколько операторов связи поддерживают Smart Call — функцию идентификации вызывающего абонента, которая позволяет блокировать неизвестные вызовы, которых нет в ваших контактах.

Чтобы включить эту функцию, перейдите в «Настройки» и включите переключатель рядом с «Определитель номера и защита от спама». Если эта функция включена, вы сможете блокировать входящие вызовы, нажав кнопку «Блокировать» в нижней части экрана смартфона Android.

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