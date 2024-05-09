В настоящее время фиксированного размера благотворительного взноса не существует, а именно финансирование пенсий осуществляется в соответствии с датами выплаты пенсии.

У украинских пенсионеров есть возможность получать дополнительные пенсионные выплаты в виде благотворительных пожертвований. Эти выплаты начисляются вместе с обычной пенсией. О таком виде пенсии сообщил Пенсионный фонд Украины.

Помимо стандартной пенсии, пенсионеры могут получать дополнительные средства в качестве благотворительной помощи. Такой вклад могут внести частные лица, желающие поддержать конкретного пенсионера определенной суммой денег.

По информации Пенсионного фонда Украины, любые благотворительные персонализированные взносы или пожертвования будут включены в выплатные документы пенсионера не позднее чем через месяц после их получения. Пенсионер не получает всю сумму, которую ему пожертвовали – всего 70%. Впрочем, 30% от этого пожертвования распределят между другими пенсионерами. Само финансирование осуществляется в соответствии с датами выплаты пенсии.

В настоящее время фиксированного размера благотворительного взноса не существует, поэтому все зависит от желания плательщика. Благодаря этим пожертвованиям ПФУ получает дополнительные деньги, которые направляет на финансирование системы пенсионного обеспечения.

Финансирование средств осуществляется в соответствии с датами выплаты пенсии (пункт 6 Постановления правления Пенсионного фонда Украины от 15 февраля 2023 года № 8-1 "Об утверждении Порядка уплаты благотворительной пожертвования и выплате ее части пенсионеру" (с изменениями).

Последние новости Украины:

Напомним, украинцы могут недополучить пенсию, как поправить ситуацию.

Как писала Politeka, индексация пенсий порадовала не всех пенсионеров.

Также Politeka сообщала, кого из пенсионеров ждет денежный бонус и о какой помощи идет речь.