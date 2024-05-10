Известный шеф-повар и ресторатор, звезда "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился полезным рецептом приготовления рыбы не хуже, чем знаменитый шашлык на праздники, такое блюдо даже сможет его заменить.

На своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как готовить рыбу не так, как привыкли другие. Рыба, приготовленная на костре, действительно обладает особым вкусом, считает кулинар, поэтому предлагает рецепт такого оригинального рыбного шашлычка.

Ингредиенты:

2 скумбрии;

1 ч.л. копченой паприки;

черный молотый перец;

соль;

4 зубчика чеснока;

сок ½ лимона;

150 мл масла;

специи для шашлыка (по желанию).

Приготовление:

Почистите скумбрию и нарежьте на кусочки, удалите хребет и кости, советует сразу "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Для маринада смешайте масло, копченую паприку, черный перец, соль, чеснок (измельченный или пропущенный через пресс), сок лимона и специи для шашлыка.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, положите рыбу в пакет с застежкой или сосуд с крышкой, залейте маринадом, перемешайте и оставьте на 30 минут.

Пока маринуется рыба, подготовьте угли для костра.

Нанизайте маринованную рыбу на шампуры и жарьте на раскаленных углях до готовности, периодически переворачивая, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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