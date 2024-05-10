На своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как готовить рыбу не так, как привыкли другие. Рыба, приготовленная на костре, действительно обладает особым вкусом, считает кулинар, поэтому предлагает рецепт такого оригинального рыбного шашлычка.
Ингредиенты:
- 2 скумбрии;
- 1 ч.л. копченой паприки;
- черный молотый перец;
- соль;
- 4 зубчика чеснока;
- сок ½ лимона;
- 150 мл масла;
- специи для шашлыка (по желанию).
Приготовление:
Почистите скумбрию и нарежьте на кусочки, удалите хребет и кости, советует сразу "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Для маринада смешайте масло, копченую паприку, черный перец, соль, чеснок (измельченный или пропущенный через пресс), сок лимона и специи для шашлыка.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, положите рыбу в пакет с застежкой или сосуд с крышкой, залейте маринадом, перемешайте и оставьте на 30 минут.
Пока маринуется рыба, подготовьте угли для костра.
Нанизайте маринованную рыбу на шампуры и жарьте на раскаленных углях до готовности, периодически переворачивая, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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