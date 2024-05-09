Jerry Heil опубликовала видео еще в начале марта, однако поляки обратили на него внимание именно сейчас, перед финалом песенного конкурса "Евровидение".

В соцсетях поляки выразили свое возмущение по поводу свитшота, который надела одна из участниц Евровидения из Украины, Jerry Heil. На нем была надпись "Banderaciaga", что повлекло негативную реакцию пользователей, даже призывавших не голосовать за других украинских исполнителей.

Еще в марте 2024 года в соцсети было опубликовано видео, в котором Jerry Heil (настоящее имя Яна Шемаева) исполняет песню "Teresa & Maria". Она выступала в кофте цвета хаки от украинского бренда Hype Labs с надписью "Banderaciaga", объединяющей фамилию руководителя Организации украинских националистов Степана Бандеры и дома моды Balenciaga.

Это вызвало негодование среди поляков. Даже польский политический деятель Анна-Мария Жуковская призвала не голосовать за Украину на Евровидении.

Польский музыкант Ян Поспешальски вообще призвал не разрешать украинским детям в Польше учить историю по украинским учебникам. Он говорит, что только книги польских историков правдивы и говорят, что на самом деле Степан Бандера делал в свое время.

Украинцы между тем отнеслись совершенно спокойно к призывам поляков. Многие в сети пишут, что после блокады границы польскими фермерами не удивляются уже таким призывам.

"Не удивляюсь, а после блокады границы теми мазурами отношение к ним просто негативное и плевать, что они там о нас думают ", "Можно подумать, что это поляки голосовали за нас... Это огромная куча гастарбайтеров украинцев из Польши нам отдавали свои голоса ", " А какое отношение имеет свитер к пению? Нашли, к чему уцепиться ", "Пусть не голосуют, переживем как-нибудь".

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