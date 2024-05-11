Участница кулинарного шоу "Мастер Шеф-12" Мирослава Пекарюк поделилась рецептом идеального зеленого борща, чтобы он был максимально вкусным и питательным.

В этот раз на своей странице в Instagram звезда двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк показала, как приготовить невероятно вкусный зеленый борщ.

Звезда "Мастер Шеф" рассказала, что на Закарпатье это блюдо называют квасковый суп, потому что его ключевой ингредиент – это квасок (щавель).

Чтобы приготовить зеленый борщ, "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет такие ингредиенты: щавель, мясо (можно брать любое, что осталось после Пасхи, но лучше что-нибудь копченое), зеленый лук, укроп, морковь, лук, картофель, лимонный сок, сметана, вареные яйца, соль и перец.

Щавель вместе с другой зеленью "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк хорошо промывает, нарезает и складывает в миску, добавляет лимонный сок, соль, перемешивает и оставляет настояться.

Нарезаем мясо с салом небольшими кусочками и обжариваем, чтобы вытопить жир. Далее добавляем лук, нарезанный кубиками, и обжариваем, затем добавляем натертую морковь, еще немного обжариваем и заливаем все водой. Когда вода закипит, добавляем картофель и варим до его готовности.

На этом этапе суп практически готов. Добавляем нарезанные вареные яйца, а также предварительно подготовленный квасок и другую зелень. В конце "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк доводит зеленый борщ до вкусв солью и перцем, добавляет сметану – и можно подавать.

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