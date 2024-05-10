Обе эти функции упрощают жизнь для пользователей Android, они позволяют более детально контролировать уведомления и создают возможность настроить параметры под индивидуальные потребности.

Несмотря на то что обновление внесло важные изменения Android 15, оно еще недавно было ориентировано только на разработчиков, поэтому эта версия остается нестабильной и содержит много ошибок. Уже известно, какие функции будет содержать глобальная версия, но о некоторых важных вещах не упоминалось ранее.

Функция "Выключения уведомлений" в Android 15 Beta 1.2 появилась новая информация, новая функция представляет собой возможность управления уведомлениями, которые приходят от приложений, особенно социальных сетей, когда устройство заблокировано.

Она позволяет постепенно снижать громкость последовательных уведомлений из одного приложения, что может быть полезно в ситуациях, когда появляется много сообщений в групповом чате или серии обновлений из социальной сети, что может быть раздражающим. Это позволяет уменьшить разрушительное воздействие непрерывных уведомлений. К примеру, в Телеграмм вы будете получать тихие оповещения, когда не желаете выключать их совсем, а в Инстаграм звук будет таким, как вы его ранее сами установили.

Другая новая опция – это "Вибрация при разблокировке", которая позволяет получать уведомления, когда устройство находится в режиме блокировки экрана, без вибрации. Это может быть полезно для тех, кто предпочитает более незаметные уведомления, особенно в ситуациях, когда постоянная вибрация мешает или нежелательна, например, во время встреч или в тихой обстановке.

Эти новые функции актуальны для современных телефонов, так как пользователи получают множество уведомлений от различных приложений и сервисов. Более эффективное управление этими уведомлениями может помочь снизить стресс, повысить производительность и создать более удобный и приятный пользовательский интерфейс.

Источник:gizchina

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