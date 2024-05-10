Далеко не всегда смартфоны работают стабильно, и время от времени возникают проблемы, которые заставляют нас внезапно обращаться к покупке новой техники, одной из таких неполадок является ситуация, когда телефон самопроизвольно перезагружается.

Это может происходить по-разному: у кого-то перезагрузка происходит раз в день, а у других телефон вообще не может выйти из этого состояния и нормально функционировать. Давайте разберемся, с чем связана эта проблема и что делать, если смартфон постоянно перезагружается.

Причины перезагрузки

Как и любая неполадка, возникающая при работе смартфона, проблема постоянной перезагрузки может иметь как аппаратный, так и программный характер. В первом случае можно говорить о заводском браке или повреждении, возникшем в процессе эксплуатации устройства.

Аппаратные причины:

Неисправный радиомодуль: для решения проблемы потребуется замена встроенного компонента или самого смартфона. Неисправность SIM-карты: в большинстве случаев виноваты программные факторы.

Программные причины:

Некорректная установка обновления Android. Использование кастомной прошивки. Конфликт программного обеспечения от сторонних разработчиков.

Решение проблемы

В большинстве случаев проблему можно решить, если телефон постоянно перезагружается не из-за неисправного радиомодуля. Главное — установить причину и следовать инструкциям.

Решение для Xiaomi

Для телефонов Xiaomi, постоянно перезагружающихся, может помочь изменение настроек SIM-карты. Если устройство работает стабильно, но перезагружается раз в день-два, следует установить режим сети на 3G в разделе «SIM-карты и мобильные сети».

Дополнительные инструкции

Попробуйте повторить описанные выше действия. Замените SIM-карту, если не посещали офис оператора связи длительное время. Проверьте список приложений на наличие вредоносных программ с помощью антивируса и выполните очистку кэша приложений. При необходимости сбросьте настройки смартфона на заводские.

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