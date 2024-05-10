Это может происходить по-разному: у кого-то перезагрузка происходит раз в день, а у других телефон вообще не может выйти из этого состояния и нормально функционировать. Давайте разберемся, с чем связана эта проблема и что делать, если смартфон постоянно перезагружается.
Причины перезагрузки
Как и любая неполадка, возникающая при работе смартфона, проблема постоянной перезагрузки может иметь как аппаратный, так и программный характер. В первом случае можно говорить о заводском браке или повреждении, возникшем в процессе эксплуатации устройства.
Аппаратные причины:
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Неисправный радиомодуль: для решения проблемы потребуется замена встроенного компонента или самого смартфона.
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Неисправность SIM-карты: в большинстве случаев виноваты программные факторы.
Программные причины:
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Некорректная установка обновления Android.
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Использование кастомной прошивки.
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Конфликт программного обеспечения от сторонних разработчиков.
Решение проблемы
В большинстве случаев проблему можно решить, если телефон постоянно перезагружается не из-за неисправного радиомодуля. Главное — установить причину и следовать инструкциям.
Решение для Xiaomi
Для телефонов Xiaomi, постоянно перезагружающихся, может помочь изменение настроек SIM-карты. Если устройство работает стабильно, но перезагружается раз в день-два, следует установить режим сети на 3G в разделе «SIM-карты и мобильные сети».
Дополнительные инструкции
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Попробуйте повторить описанные выше действия.
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Замените SIM-карту, если не посещали офис оператора связи длительное время.
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Проверьте список приложений на наличие вредоносных программ с помощью антивируса и выполните очистку кэша приложений.
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При необходимости сбросьте настройки смартфона на заводские.
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